Estos son algunos de los mejores alimentos para tener un cabello saludable

Incluir ciertos nutrientes en la dieta puede mejorar la salud del cabello y ayudar a combatir su caída, entre otras cosas.

Cuando el cabello se siente apagado, quebradizo o que se cae más de lo habitual la dieta puede ser la culpable, junto a otra serie de factores que pueden agravar la caída del cabello.

Pero, ¿cuáles son los mejores nutrientes y alimentos para tener un cabello fuerte?

Una dieta rica en vitaminas para fortalecer el cabello De todas las vitaminas disponibles, las de los grupos B y D son las que más pueden mejorar la salud del cabello. Por ejemplo, es ampliamente conocido que una carencia de vitamina B8 (biotina) puede provocar una caída del cabello.

Por lo tanto, para lucir un cabello hermoso, conviene integrar ciertas vitaminas elementos en la dieta. En general, distintos tipos de vitamina B están presentes sobre todo en la carne, el pescado y las vísceras. La vitamina B8 también se encuentra en las yemas de los huevos, los frutos secos, la coliflor, los plátanos y las setas.

También se ha demostrado que la vitamina D interviene en el funcionamiento del ciclo capilar. Se han detectado deficiencias de vitamina D en algunos pacientes que sufren de caída del cabello(1), lo que demuestra que una dieta equilibrada puede ayudar a mantener un cabello sano. La vitamina D se encuentra en diferentes alimentos, especialmente en los pescados grasos, los huevos y el requesón(2), además de ser conocida como la vitamina del sol debido a la capacidad del cuerpo humano para sintetizarla de forma natural bajo el efecto de los rayos UV.

Hierro y magnesio para combatir la caída del cabello Para fortalecer aún más el cabello y luchar específicamente contra la alopecia, hay dos microelementos que resultan esenciales: el magnesio y el hierro.

El primero ayuda a combatir uno de los factores que pueden provocar la caída del cabello: el estrés. El magnesio también tiene un efecto calmante que atenúa las situaciones de estrés intenso y limita su impacto en el cabello. Además, el magnesio, al igual que otros nutrientes (zinc, calcio, etc.), mejora la apariencia del cabello y se puede encontrar en una gran variedad de alimentos: cacao, semillas oleaginosas, legumbres, mariscos, etc.

El hierro, por su parte, contribuye a la nutrición y oxigenación de las células reproductoras del cabello al facilitar la circulación de la sangre en el cuero cabelludo. Para añadir hierro a la dieta, se debe recurrir a los frutos secos y a las vísceras, así como a las carnes rojas.

Se debe tener en cuenta que aminoácidos como la cistina(3) o incluso microelementos como el zinc, también contribuyen a reforzar la vitalidad del cabello. En principio, una alimentación equilibrada debería permitir obtener de forma natural estos diferentes elementos. Sin embargo, un tratamiento con suplementos alimenticios una o dos veces al año durante los cambios estacionales, puede ayudar a compensar cualquier posible carencia.

(1) Saini, K, Mysore, V. Role of vitamin D in hair loss: A short review. J Cosmet Dermatol. 2021; 20: 3407– 3414. https://doi.org/10.1111/jocd.14421 (2) https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/table-de-composition-nutritionnelle-des-aliments-ciqual/#:~:text=Description,sel, vitamines, minéraux…) (3) "Let Food be Thy Medicine": Value of Nutritional Treatment for Hair Loss Ralph M Trüeb 1 Int J Trichology. 2021 Nov-Dic;13(6):1-3. doi: 10.4103/ijt.ijt_124_20