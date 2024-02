El sistema e-POWER de Nissan ha seducido en poco más de un año a más de 100.000 clientes en Europa

El pasado diciembre publicamos la prueba del Qashqai e-POWER: https://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/4660785/nissan-qashqai-e-power-tecnologia-exclusiva-unica-representa-transicion-hacia-vehiculo-100-electrico en la que señalábamos las virtudes de esta tecnología.



Éxito en España

De las 100.000 unidades vendidas en toda Europa, un 7,2%, es decir, más de 7.000 unidades de ambos modelos se han vendido en España. Las ventas de e-POWER en los modelos Qashqai y X-Trail ya representan una de cada tres operaciones. Es decir, de las 22.865 unidades de ambos modelos vendidas en España desde Septiembre de 2022, 7.232 han sido equipadas con el sistema e-POWER.

Este sistema ha recibido en España numerosos premios como el de la Revista Car and Driver, la revista Dirigentes, Motor 16, y ha alcanzado hitos importantes como los más de 1.000 kilómetros de autonomía con un solo depósito.

Pero no solo es destacable esta tecnología por su rendimiento, sino también porque contribuye a aumentar la seguridad del propio vehículo. De hecho, el Nissan X-Trail e-POWER obtuvo de Euro NCAP la máxima calificación de cinco estrellas.

En palabras de Bruno Mattucci, Consejero Director General de Nissan en España: "La tecnología e-POWER representa la transición ordenada hacia la movilidad 100% eléctrica. Los números en Europa y en España respaldan esta apuesta única y exclusiva de Nissan en el mercado que, en línea con la estrategia de sostenibilidad de Nissan, aporta un mejor rendimiento, menores emisiones a la atmósfera, más seguridad en los vehículos y, por supuesto, más confort de conducción".

Tecnología e-POWER

Lo que hace única en el mercado a e-POWER respecto a otras tecnologías es que el vehículo es impulsado únicamente por un motor eléctrico. Esto significa que la conducción es suave, silenciosa y sin esfuerzo, como la de un vehículo totalmente eléctrico. De hecho, los comentarios de los clientes de e-POWER demuestran que aprecian especialmente el silencio y la facilidad de conducción de esta motorización. El motor de gasolina del sistema e-POWER se utiliza únicamente para generar electricidad, que carga la batería y ésta a su vez mueve el vehículo a través del motor eléctrico.



La ventaja del sistema e-POWER es que el motor funciona dentro de su rango óptimo y con la mejor relación de compresión, lo que se traduce en una eficiencia de combustible óptima y menores emisiones de CO2 en comparación con un motor de combustión interna tradicional.

Arnaud Charpentier, vicepresidente regional de Estrategia de Producto y Precios de Nissan AMIEO (África, Oriente Medio, India, Europa y Oceanía) ha declarado: «Estamos muy orgullosos de que nuestros clientes del Qashqai y el X-Trail reconozcan las ventajas de nuestra exclusiva tecnología e-POWER.". Por su parte, David Moss, vicepresidente senior de Investigación y Desarrollo de la región AMIEO de Nissan, ha declarado: «e-POWER es un componente clave de la estrategia de electrificación de Nissan, ya que representa la opción perfecta para los clientes que no están del todo preparados para cambiar a un vehículo 100 % eléctrico».

La tecnología exclusiva de Nissan se está expandiendo más allá de Europa, llegando a las carreteras de Australia y Nueva Zelanda en ambos vehículos y, además, con al Qashqai en Marruecos.



Para celebrar este hito, Nissan ha abierto el capó ( https://www.youtube.com/watch?v=vOqAQeIGPaY) para mostrar el funcionamiento interno de la tecnología e-POWER. Los modelos en 3D del motor y el tren motriz del e-POWER sirven de base para este espectáculo tecnológico. Estos diseños digitales transforman cada vehículo en un lienzo mediante proyecciones y ofrecen al público una visión poco frecuente del funcionamiento del e-POWER.

El actual Qashqai es la tercera generación del crossover urbano de Nissan. Se presentó en 2021, consolidando su estatus de pionero en el sector automovilístico europeo, combinando un diseño llamativo y una posición de conducción ligeramente elevada, con agilidad, tecnología intuitiva y calidad premium. Al igual que sus dos predecesores, el Qashqai actual se diseñó en Nissan Design Europe, en el centro de Londres, y el desarrollo de ingeniería se llevó a cabo en el Centro Técnico de Nissan Europa, cerca de Bedford (Reino Unido). La producción se realiza en la vanguardista fábrica de Nissan en Sunderland, al noreste de Inglaterra.

El X-Trail es un SUV diseñado para familias aventureras, que aporta un nuevo nivel de emoción con la tecnología e-POWER y un sistema opcional de tracción total e-4ORCE de doble motor. El X-Trail se adapta a cualquier ocasión y es el compañero ideal para los fines de semana con la familia o los amigos.

Fabricado en la planta de Nissan en Kyushu, Japón, el X-Trail ha sido una sensación mundial durante más de dos décadas, ofreciendo a las familias de más de 100 mercados emocionantes aventuras. La cuarta generación del X-Trail parte de un ADN bien establecido que recorre las tres generaciones anteriores del X-Trail.

