Unknown Gravity una empresa española que ofrece soluciones blockchain

Hoy por hoy, la tecnología Blockchain posee un sinfín de aplicaciones que están siendo empleadas por las empresas más avanzadas a nivel mundial, gracias a su potencial para agilizar los procesos empresariales, ayudando a monitorearlos, aumentando la protección en materia de ciberseguridad gracias a su gran transparencia, eficiencia e inmutabilidad en las transacciones La tecnología blockchain, apareció por primera vez descrita como tal en el famoso Whitepaper de Bitcoin, publicado por Satoshi Nakamoto, el 31 de octubre de 2008, cuando fue enviado a la lista de correo de criptografía de metzdowd.com, la cual para enero de 2009, ya era una realidad.

La tecnología de la cadena de bloques, básicamente era un sistema de almacenamiento descentralizado, sin autoridad única, totalmente inmutable, que funcionaba para registrar transacciones entre usuarios de forma casi inmediata.

A partir de ese momento, esta tecnología creó un nuevo paradigma tecnológico que cambió la forma en que el mundo comenzó a visualizar el uso de Internet y las aplicaciones Web, ya que la tecnología blockchain, no sólo registra las transacciones sino que además, pueden ser consultadas por cualquier persona de forma transparente.

Es preciso recordar que, con la llegada del primer Smartphone, en 2007 de la mano de Apple, Internet sufrió un cambio radical en la década del 2010 en adelante, con una explosión de aplicaciones, juegos y contenido en línea especialmente diseñado para esta nueva plataforma.

Es allí donde la tecnología blockchain llegó para enriquecer este sector, facilitando el almacenamiento y las conexiones con estos nuevos contenidos y aplicaciones como las criptomonedas, los videojuegos Web3, las NFT o los metaversos, que representan un nuevo e ilimitado mercado para las marcas.

En España, Unknown Gravity una empresa malagueña, situada en pleno centro histórico de Málaga, está marcando tendencia en ese campo, ya que no solo son desarrolladores, sino también entusiastas de la tecnología blockchain, que crean aplicaciones para un mundo impulsado por la descentralización y la seguridad.

Por ello, Unknown Gravity, es una empresa que ofrece soluciones innovadoras y personalizadas que aprovechan el poder de la tecnología blockchain, para permitir a las empresas aprovechar plenamente el potencial de esta tecnología descentralizada y beneficiarse de sus numerosas ventajas sin complicaciones.

Esta empresa malagueña, se encarga de desarrollar soluciones de última generación destinadas a que las empresas puedan mejorar la eficiencia, la seguridad y la transparencia de sus procesos, lo que conduce a mejores resultados operativos y a un mayor éxito en el competitivo mercado actual.

Unknown Gravity, desarrolla aplicaciones Web3, diseñadas para pequeñas, medianas y grandes empresas, ofreciendo además, asesoramiento profesional y soluciones diseñadas específicamente para satisfacer sus necesidades.

Esta empresa nació de un grupo de líderes de la industria en tecnología blockchain de España, que ofrecían servicios integrales de desarrollo y marketing digital por separado, pero que en el año 2023, decidieron unir esfuerzos para crear una Agencia Blockchain 360.

Los servicios de Unknown Gravity, se dividen en 3 sectores: desarrollo blockchain, desarrollo de software y marketing digital. Los servicios de desarrollo blockchain de Unknown Gravity, están diseñados para brindar soluciones innovadoras y a medida que aprovechan la potencia de la tecnología blockchain.

Desde aplicaciones descentralizadas (dApps), asesoría blockchain, auditorías de seguridad, creación de colecciones NFT, Marketplaces, desarrollo de pasarelas de pago con criptomonedas, Smart Contracts y Tokenización, son tan sólo una parte de sus servicios.

En cuanto al desarrollo de software de Unknown Gravity, se especializa en la creación de soluciones innovadoras adaptadas a sus necesidades específicas, como consultoría, páginas Web, diseño UI/UX, e-Commerce, aplicaciones móviles, pasarelas de pago, CRM y ERP a medida, así como soluciones de Software personalizadas para cada caso en particular.

Asimismo, los servicios de marketing digital de Unknown Gravity, van desde la creación de contenidos específicos que cautivan a los consumidores hasta campañas estratégicas en redes sociales diseñadas para aumentar la presencia en línea de sus clientes.

Estos servicios de marketing digital, van desde el Branding, la creación de contenido, el Search Engine Optimization (SEO), asesoría en Social Media hasta el Marketing Strategy, para brindar soluciones y proyectos blockchain totalmente en línea.

Entre los varios proyectos realizados por la empresa malagueña de Unknown Gravity, se destacan dos principalmente, los cuales son un par de casos de uso, esenciales en la utilización e implementación de la tecnología blockchain.

El primero de ellos es 981Block, una empresa especializada en la implementación de pagos con criptomonedas en diversos tipos de negocios, en cualquier plataforma y con cualquier proveedor de pagos.

La pasarela de pagos, opera de forma muy sencilla, ya que al recibir el ticket, el cliente encontrará un código QR que podrá escanear para realizar el pago con criptomonedas. Una vez escaneado, el cliente accederá a la plataforma 981Block donde se completará el proceso de pago.

Este es el servicio ideal para aquellas empresas que deseen recibir pagos con criptomonedas, ya que 981Block integra Bit2Me y otras pasarelas de pagos (ICG) de forma sencilla y sin preocuparse por el ámbito legal. Además, con esta plataforma se pueden recibir pagos con BTC, ETH, LTC, BCH, XRP, USDT (en las redes ETH, BSC y POLYGON), USDC (en las redes ETH, BSC y POLYGON) y TRX.

Y por si fuera poco, con el dispositivo todo en uno de 981Block, los usuarios podrán realizar todos sus pagos de la forma más sencilla, rápida e intuitiva, sin preocuparse por complicados procesos o demoras.

Gracias a este innovador sistema, la plataforma de 981Block ofrece la comodidad de gestionar todas sus transacciones de manera eficiente, permitiendo que los usuarios se concentren en lo que realmente importa, es decir, el core de su negocio.

El segundo proyecto denominado ChainTrak, es un servicio de trazabilidad blockchain, que puede aplicarse en una amplia variedad de sectores para mejorar la transparencia, autenticidad y eficiencia en la gestión de productos, preservando la imagen de la marca y la confianza del consumidor.

Y es que, en un mundo donde la autenticidad y la transparencia son cruciales, la plataforma ChainTrak, está diseñada para abordar los desafíos críticos en la cadena de suministro y logística, brindando a las empresas una herramienta poderosa para garantizar la calidad, seguridad y legitimidad de sus productos.

ChainTrak, evita la falsificación de productos, para garantizar la autenticidad de estos, en gran variedad de industrias, que van desde la farmacéutica hasta los productos de lujo, mitigando los riesgos para los consumidores y las empresas que se enfrentan a la amenaza constante de un mercado inundado de productos falsos.

La plataforma ChainTrak utiliza la tecnología blockchain para crear un sistema inmutable de registro que verifica la autenticidad de cada producto, de manera que no solo proteja a los consumidores contra productos falsificados, sino que también preserva la integridad de la marca, garantizando la calidad y seguridad de los productos originales.

Asimismo, la implementación de ChainTrak es primordial para lograr la transparencia en las cadenas de suministro, las cuales suelen ser laberintos complejos con múltiples actores involucrados.

Allí es donde, ChainTrak simplifica esta complejidad al proporcionar una plataforma transparente y segura que rastrea cada movimiento del producto. Desde la producción hasta la distribución y venta, los participantes pueden acceder a datos verificables, mejorando la visibilidad y la coordinación en toda la cadena de suministro.

Además, ChainTrak opera bajo entornos regulados, respetando el cumplimiento normativo, que satisface las regulaciones específicas de cada industria, asegurando que las empresas estén siempre al día y evitando sanciones innecesarias.

Sin lugar a dudas, cuando se trata de desarrollar soluciones o implementar proyectos blockchain en España, es imprescindible consultar con el equipo de Unknown Gravity, que son verdaderos expertos en el campo y aportan una gran experiencia en cada uno de sus proyectos con el sello Made in Spain.