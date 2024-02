Caltico es una consultora tecnológica especializada en software de gestión para empresas

Una empresa que no utilice la tecnología para facilitar sus procesos, está desactualizada. La cantidad de información que pueden procesar los software de gestión en cuestión de instantes hace que saber implementarlos de forma adecuada sea un factor determinante en la productividad de una compañía. Sin embargo, hay quienes no han dado el salto para usar las nuevas herramientas por miedo o desconocimiento. Caltico ofrece la consultoría y el servicio para que estas empresas puedan transformarse quitando horas valiosas en procesos y mejorando el uso de los recursos.

Gestionar una compañía requiere una serie de procedimientos, decisiones, gestión de información, relación entre equipos de trabajos, archivos, protocolos y microtareas. Muchas veces, los gerentes se preocupan tanto por el funcionamiento que caen en hacer micromanagement, repetición de tareas o tardan horas en revisar cada paso antes de accionar un proceso. Todo esto puede evitarse con el software adecuado. Caltico apuesta por la gestión de proyectos de Microsoft Project y Microsoft Project Server.

Beneficios inmediatos de los software de gestión Independientemente de la naturaleza de una compañía, sea fabricante de pajillas o una plataforma de educación superior de última gama. Los software de gestión ayudarán a controlar las fases del proyecto; visualizar tareas, tiempos, y recursos; definir responsables; generar equipos de trabajo; y mejorar la comunicación entre distintos departamentos.

El uso adecuado de los recursos es lo que diferencia a una empresa productiva de una que no lo es. El tener procesos definidos y sistematizados hace que el personal pueda dejar de concentrarse en lo operativo y brillar en las decisiones estratégicas o en sus talentos específicos. El uso de excel para gestionar un proyecto es anticuado, puesto que no tiene las automatizaciones y el valor añadido de una herramienta de gestión. Con ayuda de Caltico, las empresas pueden dejar la hoja de cálculo y hacer un ecosistema de trabajo óptimo.

Empezar ahora con el cambio Las herramientas informáticas están hechas para facilitar la vida de las compañías, los trabajadores y los individuos. Lo único necesario es tener la iniciativa para contactar con profesionales de Caltico que brindarán el conocimiento técnico de primer nivel para asegurarse de que la integración en la empresa esté hecha de forma óptima y esté gestionada para sacarle el mayor provecho.

El éxito está en cómo se implementan los recursos para magnificar los resultados. Caltico ofrece ayuda en todo el proceso desde la consultoría y el análisis, hasta los protocolos de seguridad y las buenas prácticas para que una compañía pueda contar con la mejor herramienta posible en el menor tiempo necesario.