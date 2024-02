Nuria García de Grownow nG concede una entrevista

La misión de Grownow nG es ayudar a emprendedores y pequeños empresarios a desarrollar e implementar estrategias efectivas de crecimiento y desarrollo de negocio. Para ello, ofrecen recursos de dirección estratégica y desarrollo de negocio.

En esta entrevista, Nuria García, CEO de Grownow nG, habla un poco más sobre los servicios que ofrece esta empresa.

Nuria, en un universo empresarial cada vez más competitivo y cambiante, ¿cuál es la clave para que las empresas puedan alcanzar un crecimiento sostenible?

Sin duda, enfoque a cliente lo primero de todo. Tenemos que ser capaces de poner al cliente en el centro de nuestro negocio.

La clave es escuchar a los clientes, entender qué necesitan y adaptar los cambios de sus hábitos de consumo a nuestra propuesta de valor siempre que sea necesario.

Lo segundo y no menos importante es disponer de una organización dinámica, flexible y ágil.

El secreto para ello es cultivar la cultura empresarial, orientada al crecimiento, la mejora continua, la competitividad y la innovación. Y, por supuesto, potenciar el talento interno y las alianzas estratégicas que nos ayuden a empujar la empresa hacia el siguiente nivel.

¿Cómo surge la idea de fundar Grownow nG?

Grownow nG surgió con la idea de llenar el hueco, yo diría vacio, de estrategia en el día a día de muchos emprendedores. La idea detrás de grownow es democratizar la consultoría estratégica y normalizar el concepto de estrategia como parte necesaria de la gestión.

Por eso nace este proyecto con vocación de ser no solo un servicio de consultoría ágil y online, sino un hub de conocimiento para emprendedores y pequeños empresarios.

En el fondo, detrás de Grownow nG, hay un compromiso yo diría vital e indisociable a mí como fundadora, de ayudar a emprendedores a crear proyectos empresariales sólidos y sostenibles aportándole la visión y enfoque que necesitan para crecer.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan los emprendedores y pequeños empresarios en el proceso de desarrollo de sus negocios?

Para mí, el principal desafío está dentro de la empresa.

No hay avance sin un cambio de mentalidad. Hay que aprender a transformar la gestión del negocio, pasando de un modelo basado en el día a día sin más, a una gestión enfocada en conseguir los objetivos.

Para ello, hay que dedicar tiempo a cultivar la estrategia.

Hay que pararse a analizar el negocio, reflexionar sobre la visión que se espera y trabajar las alternativas o estrategia a seguir.

Todo ello es necesario para ponerse en marcha con un plan de acción, organizado y coherente con la estrategia del negocio y la visión de sus líderes.

Por otro lado, es importante tener una cultura abierta al cambio.

Esta mentalidad es necesaria para salir de la zona de confort, mirar alrededor, capturar buenas ideas que puedan transformarse en innovación en la empresa.

¿De qué manera Grownow nG ayuda a transformar la gestión de los negocios?

Grownow nG ayuda a las empresas a aportar foco y estrategia en su gestión, nuestro objetivo es conseguir transformar modelos clásicos en modelos innovadores y abiertos a un cambio de paradigma.

Nos podemos involucrar en todas las etapas del proceso de transformación de la empresa.

Como expertos en gestión empresarial y conocimiento multisectorial, somos capaces de identificar el potencial interno y los puntos de mejora en la empresa.

Aportamos una visión neutral y cualificada del desempeño del negocio, un diagnóstico claro del modelo de negocio, las debilidades y fortalezas actuales y una visión de las oportunidades y amenazas actuales.

Ayudamos a la empresa a reflexionar hacia dónde quiere ir y cómo llegar.

Plasmamos estas conclusiones en una propuesta de cambio y una hoja de ruta concreta.

Ayudamos a accionar el plan estratégico de la empresa, involucrándonos en la ejecución de las acciones y controlando los resultados.

Coméntanos más detalles sobre consultoría estratégica online. ¿En qué consiste este servicio y en qué se diferencia del modelo de consultoría tradicional?

La consultoría online que nosotros hacemos es 100 % práctica y enfocada a resultados. Nada de formalismos y paja que no aporta. Este enfoque práctico hace que la empresa ponga en marcha acciones mucho antes y vea resultados casi de inmediato.

Además, ofrecemos servicios 100 % online lo que redundan en un evidente beneficio para la empresa que puede optar a nuestro servicio de forma rápida, flexible, worldwide y a un coste mucho más ajustado.

En la consultoría tradicional, en cambio, a menudo los proyectos de consultoría estratégica implican el “desembarco de un equipo de consultores” que llevan a cabo un servicio mucho más largo y estructurado, donde a menudo hay una primera fase de investigación, otra de diagnóstico para acabar en un informe de conclusiones.

Cómo resultado un proceso costoso en tiempo y recursos que a menudo no lleva a un resultado visible.

Nosotros somos 100 % ágiles. Y, aunque sí, evidentemente analizamos y diagnosticamos, vamos resolviendo problemas de forma mucho más dinámica.

Un problema, una solución; no 100 hojas de informe.

¿Qué áreas específicas del negocio trabajáis para ayudar a las empresas a crecer?

Desde Grownow nG, podemos ofrecer servicios de asesoramiento estratégico y aquí vamos desde la revisión del modelo de negocio, a la reflexión y detección de oportunidades de crecimiento, la selección de las iniciativas y el acompañamiento en su puesta en marcha.

Paralelamente, también podemos ayudar a la empresa a detectar sus ineficiencias internas. Revisar su estructura organizativa, sus procesos de negocio y su modelo de datos para minimizar costes, ganar en eficiencia y productividad.

Por últimos, podemos ayudar a emprendedores a validar la viabilidad económica y financiera de nuevos proyectos, revisar la estrategia financiera y elaborar planes financieros que respalden los objetivos estratégicos ante los diferentes grupos de interés.

¿De qué manera las empresas pueden contratar a Grownow nG? ¿Qué modalidades ofrecen?

A través de la web de Grownow nG, podéis ver los servicios ofrecidos.

Es posible contratar directamente algunos servicios básicos directamente desde la web de Grownow nG. Además, las empresas pueden contactar con nosotros a través del formulario de contacto o solicitar una sesión estratégica con su fundadora, Nuria Garcia.

Por otro lado, podemos ofrecer servicios de consultoría desde 1 h y 30 minutos mínimo hasta paquetes de horas o proyectos adhoc. Además, ofrecemos, mentorías empresariales de acompañamiento y servicios de Gestión de proyectos como interim manager.

Los tipos de servicios van desde el análisis y diagnóstico, la creación de planes de mejora y la ejecución y control de dichos planes de actuación.

¿Cuál es el factor diferencial de los servicios que ofrece Grownow nG?

Combinamos la agilidad de servicios online con la cercanía del trato one-to-one ofreciendo servicios flexibles en consultoría, mentoría o dirección externa según el tipo de necesidad.

Pero sin duda la gran fortaleza de Grownow nG está en su equipo de profesionales, expertos y emprendedores con un gran bagaje y conocimiento empresarial. Un equipo humano con visión integral 360º estratégica y operativa capaz de entender las necesidades y problemas de cada empresa y dar la mejor solución en cada caso.