AUSAPE aprueba sus planes para 2024 y nombra nueva Junta Directiva

AUSAPE arranca el año de su 30º aniversario renovando su Junta Directiva y aprobando, en la 30ª Asamblea General que tuvo lugar el pasado 25 de enero, el Plan de Actividades y el presupuesto de la asociación para 2024. Un año que tendrá al Fórum AUSAPE, que se celebrará en Granada el 28 y 29 de mayo, como evento estrella y en el que la asociación de usuarios de SAP seguirá potenciando los eventos presenciales que favorecen el networking entre los asociados.



La Junta Directiva para el periodo 2024-2025 estará formada, siguiendo el orden alfabético de las empresas a las que representan, por María Rosa Ribó, Nacho Santillana, Jordi Bartoli, Javier Ramírez, Sara Antuñano, Jordi Xofrá y Mario Rodríguez, pertenecientes, respectivamente, a las empresas Abacus Cooperativa, Ayuntamiento de Barcelona, DF Electric, Domo Chemicals, Eroski, Gb Foods y Siemens España.

Concretamente, Ribó es directora de Proyectos IT en Abacus Cooperativa, mientras que Santillana es director de Sistemas de Información del Ayuntamiento de Barcelona, Bartoli ejerce como CIO de DF Electric, Ramírez como CIO de Domo Chemicals, Antuñano es la responsable de Gastos e Inversiones y Proyectos en el departamento EcoFin de Eroski, Xofrá ocupa el cargo de IT Technologies Director en Gb Foods y Rodríguez es CIO de Siemens España.

Es de destacar el carácter plural del nuevo equipo directivo de esta asociación sin ánimo de lucro, que reúne a tres miembros –Santillana, Antuñano y Rodríguez- que ya habían formado parte de la directiva de AUSAPE y a cuatro debutantes. En conjunto, hay representantes de empresas ubicadas en Cataluña, Madrid y el País Vasco, que pertenecen a sectores como el industrial, alimentario, distribución, químico, educativo y Administración Pública. Los siete expresaron su deseo de trabajar para que AUSAPE siga siendo un espacio clave para el networking y la innovación dentro de la comunidad SAP española.

Esta apuesta por el networking y la innovación estará muy presente en el 30º aniversario de AUSAPE. Para este año, la Asamblea General ha aprobado un Plan de Actividades que comprenderá ocho áreas: Internacional, Grupos de Trabajo y Delegaciones, Eventos, Colaboración con SAP, Captación y fidelización de asociados, Comunicación, Sistemas de gestión, y Formación, empleo, mujer y tecnología.

Así, en 2024 la asociación celebrará su XIX Fórum anual en Granada los días 28 y 29 de mayo, participará en eventos conjuntos con colaboradores especiales y SAP y seguirá potenciando las reuniones presenciales de los Grupos de Trabajo y Delegaciones que favorecen el networking entre los asociados. Al mismo tiempo, continuará tomando parte en las actividades de las asociaciones internacionales SUGEN y AUSIA e impulsando el Portal de Empleabilidad y los acuerdos con instituciones formativas.

Asimismo, AUSAPE renovará el acuerdo marco con SAP, pondrá en marcha campañas de captación y fidelización de asociados, mejorará la personalización de las comunicaciones con sus miembros y continuará apostando por las redes sociales y los medios externos. Sin olvidar el lanzamiento de la nueva página web www.ausape.org, en la que se ofrece toda la información sobre su actividad, tanto para los asociados como para todos aquellos interesados en unirse a la asociación.

La Asamblea también aprobó el presupuesto para este año y los Informes de Gestión y Económico de 2023. Joan Torres, presidente saliente de AUSAPE, agradeció la labor de la Junta Directiva durante los dos últimos años y destacó “la posición de liderazgo en número de miembros de la comunidad SAP” y “la transparencia” de la asociación. Esta ha aumentado un 7% la cifra de asociados durante 2023, llegando a un récord de 604 organizaciones, que incluyen a usuarios finales y partners de SAP. El pasado año, se apostó por una política de contenidos de valor de cara a los asociados, potenciando el networking a través del intercambio de conocimientos y experiencias.

La situación del ecosistema SAP en España

En la Asamblea de AUSAPE también se hizo un análisis de la situación actual del universo SAP español. Penteo presentó los resultados de la encuesta sobre “Perspectivas de adopción tecnológica en la empresa española y estrategia de evolución SAP”, realizada por la consultora y AUSAPE, mientras que la directora de Operaciones de SAP, Anna Oró, habló del presente y el futuro inmediato de la compañía. Oró expresó su satisfacción por los resultados de SAP en España en 2023, donde se han registrado unos crecimientos más altos que los de la compañía a escala global, con una fuerte aceleración de los proyectos de S/4 y Cloud en la segunda mitad del año.

Para 2024, incidió en el proceso de transformación y de paso del ERP a un rol más estratégico en el que está inmersa SAP, un proceso en el que se encuadra el reciente anuncio de reestructuración del fabricante. La directiva aseguró que SAP va a mantener su giro hacia una compañía de servicios, que “va a ir cada vez más deprisa”. De este modo, no pondrá el foco únicamente en que los usuarios dispongan de licencias para sus soluciones, sino en que les saquen el máximo partido y las amplíen con nuevas funcionalidades. Aquí la inteligencia artificial tendrá un papel destacado, con IA embebida en las actuales soluciones de SAP y con el nuevo copiloto Joule, que permite a los usuarios interactuar con él para obtener ayuda en escenarios como recursos humanos, experiencia de cliente o Cloud ERP.

En el apartado solidario, AUSAPE entregó su Donativo a la Fundación Manantial, entidad que desde hace 25 años ofrece atención integral a personas con problemas de salud mental, basada en la prevención, información, apoyo, atención social, ámbito penitenciario y empleo. Elena Biurrun, directora general de la fundación, agradeció el donativo y explicó que irá destinado al centro especial de empleo Manantial Integra, que da trabajo a 120 personas. Biurrun aprovechó para difundir el trabajo de la fundación en aras de la inclusión de personas con discapacidad mental, que resumió en el lema “Tendiendo puentes, derribando muros”.

Por otra parte, el filósofo, comunicador y docente David Pastor Vico ofreció una conferencia acerca de los “Retos éticos 3.0”. Vico señaló que, independientemente del desarrollo de la tecnología, los retos éticos a los que nos enfrentamos siempre son los mismos. Y analizó algunos desafíos de la época actual, como la soledad no deseada, la progresiva reducción de la capacidad intelectual de las nuevas generaciones y los altos índices de ansiedad y depresión entre niños y jóvenes. Para afrontarlos, planteó el papel clave que tienen la confianza interpersonal y el contacto con otros seres humanos en el desarrollo de la inteligencia y de la propia felicidad.