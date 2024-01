LOCK & enjoy!, la revolución del turismo que empezó con los lockers en el centro de Sevilla

LOCK & enjoy! - ARENAL es el establecimiento con el que comenzó la expansión de esta startup de lockers en el centro de Sevilla, allá por el 2019 de la mano de Víctor Salgado y Manuel Rodrigues. A partir de entonces, surgió el compromiso con ofrecer la máxima calidad en su servicio.

Consignas de maletas que marcan la diferencia Viajar es una de las actividades preferidas de la gente y todo lo que sea hacerlo más sencillo y práctico es bienvenido. Es precisamente en este contexto donde surgió la idea de ofrecer un servicio líder de consignas de maletas. Una forma muy útil de hacer que los desplazamientos se vuelvan más ligeros y cómodos.

Cinco años después de la fundación, el tiempo le ha dado la razón a esta empresa. Todo lo que ha logrado es producto de su esfuerzo y afán de superación por ofrecer un servicio a la altura de sus clientes. La apuesta ha sido siempre por las consignas inteligentes, un sistema digitalizado que no requiere personal y al que los viajeros pueden acceder las 24 horas y los 365 días del año.

LOCK & enjoy! posee una de las consignas más grandes del mercado a un precio muy competitivo. Pero no solo eso, aparte de ser una gran opción calidad - precio, su modelo de negocio automatizado y sus establecimientos (luminosos, seguros y flexibles) conquistan al público.

Otro aspecto muy importante es la situación estratégica donde se encuentran, siempre pensado para facilitar las cosas a los turistas. Por ejemplo, cerca de estaciones, aeropuertos o lugares turísticos es donde resulta muy fácil encontrar las taquillas de LOCK & enjoy!

En Sevilla ya suma 5 establecimientos: en la Plaza de la Concordia, en la calle Águilas, en la calle Zaragoza, cerca de Santa Justa y en la calle Feria.

En el resto de España, la compañía cuenta con representación en Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Alicante, Benidorm, Palma de Mallorca y dos locales en Madrid, uno en Malasaña y otro cerca de la estación de Atocha, con próximas aperturas en Barcelona o Granada. En total, 17 establecimientos destinados a cubrir las necesidades logísticas de las personas que visitan estos destinos turísticos. Pronto la compañía dará el salto internacional.

Un futuro muy prometedor para las consignas inteligentes Todas las ventajas y novedades que han implementado a lo largo de todos estos años han sido un acierto. Por eso, afirman estar entusiasmados por poder ampliar cada vez más esta empresa y el proyecto. Un proyecto cuya alta rentabilidad no es más que el resultado de un buen hacer y de la confianza que la gente tiene depositada en la firma.

Lo que nació como unos simples lockers en el centro de Sevilla, parece no tener límites. Y es que en LOCK & enjoy! apuestan de lleno por este método rápido y sencillo de viajar. El éxito que han cosechado hasta ahora, prometen que es solo el inicio de algo mucho más grande. Proyectan seguir trabajando con la misma ilusión, tesón y tenacidad para cumplir con su principal objetivo: liderar el mercado de las consignas inteligentes.