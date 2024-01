La revolución del reciclaje de maquinaria industrial alimentaria usada de la empresa pionera Innotec Food

Son una empresa de referencia en el sector industrial, comprometida con la sostenibilidad y la reducción de residuos, que ha lanzado una iniciativa revolucionaria que cambiará la forma en que se gestiona la maquinaria industrial alimentaria usada. Esta propuesta, que se enfoca en el reciclaje y la reutilización de equipos en desuso, tiene como objetivo conectar a fabricantes que desean vender su maquinaria con empresas que buscan adquirirla, todo ello sin costes añadidos para los clientes.

Han creado una plataforma innovadora que actúa como intermediario entre fabricantes con maquinaria industrial que no estén utilizando y empresas que buscan adquirir equipos para sus procesos productivos.

La clave de este enfoque radica en la promoción de un ciclo de vida más largo para estos equipos, reduciendo así la generación de residuos y fomentando la economía circular en el sector industrial.

Presentan la nueva modalidad de compra de Innotec Food, que interconecta empresas en todo el mundo: el Servicio B2B.

Complace presentar la nueva solución de Innotec Food, para interconectar empresas en todo el mundo: el Servicio B2B (Business to Business).

Este modelo de negocio que Innotec pone a disposición de sus clientes pretende poner en contacto a fabricantes que quieran vender su maquinaria porque ya no la utiliza, con empresas que necesitan esos mismos equipos para su producción.

El único cometido que busca el Servicio B2B de Innotec, es la conexión interempresarial para alcanzar el acuerdo comercial más ventajoso para todas las partes. Y todo ello sin apenas costes añadidos, sin pérdida de recursos de ninguno de los beneficiarios.

Se podría resumir todo en una frase: “Lo que a uno le sobra, el otro lo necesita”. Ese espíritu de conexión es lo que les guía. Lo que les define.

Porque el alcance de B2B Innotec Food es internacional. Gracias a su larga experiencia y a su estructura como empresa, están en disposición de unir empresas estén en el lugar que estén. No importa la distancia.

Lo más destacado de esta iniciativa es que la empresa intermediaria se compromete a ofrecer este servicio prácticamente sin costes adicionales para ambas partes involucradas. Este enfoque no solo incentiva la reutilización de maquinaria en desuso, sino que también beneficia económicamente tanto a los fabricantes que desean deshacerse de equipos no utilizados como a las empresas que buscan adquirir maquinaria a precios más accesibles.

"Estamos entusiasmados con esta iniciativa que no solo contribuye al cuidado del medioambiente, sino que también crea una oportunidad económica para nuestros clientes. Queremos ser parte del cambio hacia una industria más sostenible y eficiente", comentó un representante de la empresa responsable de esta innovadora propuesta.

Esta novedosa estrategia de reciclaje de maquinaria industrial alimentaria usada promete no solo transformar la forma en que se gestionan estos equipos, sino también sentar las bases para un modelo más sostenible y responsable en el sector industrial a nivel global.