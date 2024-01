Mipelletymas.com, una plataforma especialista en venta de biomasa

Los combustibles sostenibles están cada vez más solicitados en un mundo al borde del colapso ambiental. Además, el precio de la electricidad y el gas siguen en aumento desde hace años, obligando a las personas a pensar otras maneras de calentar su hogar.

En ese sentido, mipelletymas.com se presenta como una gran alternativa al momento de buscar una fuente de energía renovable. La forma más rápida y cómoda de comprar biocombustibles y productos auxiliares. Se puede acceder todos los días del año desde cualquier lugar y a cualquier hora a un amplio catálogo con las mejores ofertas y calidades del mercado (pellet, leña, briquetas, hueso de aceituna, así como chimeneas, estufas y calderas).

El primer marketplace registrado especializado en la venta de biomasa Mipelletymas.com es una herramienta digital nueva en el país que conecta a productores de biomasa y energía natural con el cliente. Con más de dos años de recorrido, más de un millar de clientes satisfechos y más de 5mil toneladas de biomasa vendidas, se trata de un marketplace digital para productores y clientes en el que se accederá con un solo clic a la mejor oferta de biomasa del mercado.

Mipelletymas.com se erige como referente destacado en España en la comercialización y distribución de este biocombustible que cada vez genera más adeptos. La empresa también ofrece una amplia variedad de estufas, calderas, chimeneas y hasta barbacoas que son fáciles de instalar, más baratas y contaminan menos que sus versiones de gasoil o gas, ya que está alimentado a biomasa y es una fuente de energía renovable y sostenible.

Las grandes ventajas de Mipelletymas.com son el trato personalizado, la comodidad y la garantía. El cliente ahorra tiempo en comparar ofertas y en desplazarse al lugar de compra, sin necesidad del esfuerzo de cargar sacos, cajas, etc. El personal de la plataforma resolverá cualquier consulta en todo momento, además realizará un seguimiento del pedido desde que sale de la fábrica hasta que llega al domicilio.

Compromiso ambiental Su producto estrella es el pellet, un biocombustible hecho de madera comprimida, el cual se enmarca dentro de la categorización de biomasa. Se trata de un producto totalmente natural que está formado por cilindros muy pequeños, elaborados a partir de serrín natural seco o astillas, el cual se comprime a una alta presión para formar el pellet, lo que hace que tenga una composición muy densa, ideal para generar un gran poder calorífico que sirve como combustible perfecto para climatizar una vivienda familiar, un hotel o cualquier otro edificio, ya que 100% naturales, no contaminan y además no son tóxicos.

Todos los productos y servicios de Mipelletymas.com tienen una calidad certificada y un compromiso con el entorno. Son sostenibles y naturales, lo que ayuda a reducir su impacto con el medio ambiente.

La compra a través de Mipelletymas.com será personalizada, cómoda, rápida y segura. Además, tiene la garantía de que el producto llegue en óptimas condiciones a su domicilio, gracias al seguimiento de la plataforma.