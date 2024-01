Cómo “cerrar” los poros de la cara: consejos, productos y tratamientos

Ir de compras y no encontrar una talla que siente bien a nuestro cuerpo no solo genera frustración, también alimenta inseguridades y problemas para aceptar nuestra fisionomía. Cada cuerpo tiene su propia particularidad y este factor, el de la diversidad, no siempre es tenido en cuenta por la industria de la moda. Una industria que utiliza un rango de tallas que resulta insuficiente en la inclusión de todo tipo de morfologías corporales.