Caja Rural-Seguros RGA presenta en Pamplona su decimoquinta temporada en el pelotón profesional

Las plantillas de Caja Rural-Seguros RGA y Filial Caja Rural-Alea celebraron este miércoles en el Palacio Baluarte de Pamplona su puesta de largo previa al inicio del nuevo curso, el decimoquinto consecutivo para el proyecto dentro de la categoría profesional.





Un acto en el que se presentaron las nuevas caras de ambos conjuntos y en el que se rindió homenaje a Txomin Perurena, figura muy ligada al equipo, fallecido el pasado año. Un emotivo vídeo recordando su espléndida trayectoria, primero como corredor y posteriormente como director deportivo, sirvió para que todo el auditorio le brindara un cerrado aplauso.

Creciendo juntos

Caja Rural-Seguros RGA afronta el nuevo año tras un 2023 brillante, tal y como demuestran los dieciséis triunfos conseguidos a lo largo de la pasada temporada. Orluis Aular (7) y Iúri Leitão (5, más el título de campeón del mundo de Omnium y el reciente Europeo de Scratch) se erigieron como sus principales rematadores. Ambos además seguirán creciendo dentro del equipo en una edad perfecta para aspirar a cotas mayores (27 y 25 años). El campeón venezolano ya se quedó muy cerca de conseguir una extraordinaria victoria en Oliva, final de la 7ª etapa de la pasada Vuelta a España, carrera a la que Caja Rural-Seguros RGA regresó con una actuación global muy sólida con hasta nueve puestos en el top 10.

Sin embargo, victorias y resultados aparte, Caja Rural-Seguros RGA no se olvida de su labor formativa, brindando oportunidades a jóvenes valores de debutar en el campo profesional. Dos datos avalan y refuerzan esa idea: con Jon Barrenetxea rumbo a Movistar son ya 27 los ciclistas con pasado en la formación verde que han alcanzado el WorldTour, convirtiéndonos en el ProTeam con el número más elevado. Además, otros cuatro corredores procedentes de nuestro filial se estrenan este año como profesionales: Samuel Fernández, Julen Arriolabengoa, Thomas Silva y Jaume Guardeño. El prometedor australiano Sebastian Berwick completa el apartado de altas en un grupo repleto de talento en el que doce de sus veintidós corredores no superan los 25 años.

Centenarios

A lo largo de las catorce temporadas previas, Caja Rural-Seguros RGA ha acumulado 2.164 días de competición en 29 países diferentes, sumando un total de 99 victorias. Por lo tanto, el posible primer éxito del nuevo año traerá consigo todo un hito para nuestro conjunto, poniendo en valor la trayectoria y el trabajo desarrollado a lo largo de todo este tiempo.

Las primeras oportunidades para alcanzar ese triunfo centenario llegarán este mismo fin de semana con el debut del equipo en la Clásica de la Comunidad Valenciana y el novedoso Gran Premio Castellón, para enlazar a continuación con los tradicionales trofeos de la Challenge de Mallorca y el Gran Premio de la Marsellesa en Francia.

Declaraciones

José Miguel Fernández (director Caja Rural-Seguros RGA): "El año pasado completamos una temporada que hay que valorar. Debemos sentirnos bien por el trabajo realizado, pero lo que destacaría por encima de todo es la capacidad de darle la vuelta al mal inicio de año, entre lesiones, enfermedades y problemas que nos hicieron empezar con mal pie".

"De cara a esta temporada estamos muy contentos de mantener casi la totalidad del bloque. Creo que nos hemos reforzado bien, con Berwick como corredor joven pero que nos debe aportar mucho. Además los ciclistas que pasan del amateur motivan, ilusionan y pienso que se van a adaptar rápido a la categoría".

"Los objetivos no cambian: ganar carreras y ahora también sumar puntos UCI. Después, por supuesto, estar en La Vuelta. Las invitaciones están caras, no sabemos qué va a pasar pero ese tiene que ser siempre el objetivo. Además, tenemos que centrarnos más en las clásicas y las pruebas de un día, donde sabemos que hay más puntos a repartir".

Aritz Bagües (director Filial Caja Rural-Alea): "Mi primer año como director fue muy positivo, es un orgullo que cuatro ciclistas pasaran al equipo profesional. Lo merecían muchos pero ya sabemos que los huecos arriba son limitados. Firmaría ahora mismo repetirlo en el 2024, aunque sé que será difícil".

"Creo que tenemos una plantilla más completa incluso que la del año pasado. Se han marchado hombres muy importantes pero nos hemos reforzado bien, con gente veterana y muchos corredores de primer año. Espero repetir éxitos y que varios chavales de este filial puedan vestir el jersey del equipo profesional, que al final es para lo que estoy aquí. Se trata de una categoría de formación, en la que tienen que aprender lo que es ser ciclista profesional para que cuando les llegue la oportunidad el cambio sea el menor posible".

Plantilla Caja Rural-Seguros RGA

Arriolabengoa, Julen (Vitoria, 16/2/2001) – Nuevo, procede del filial. Aular, Orluis (Venezuela, 5/11/1986) – 5ª temporada. Babor, Daniel (R. Checa, 22/10/1999) – 2ª temporada Balderstone, Abel (Barcelona, 7/7/2000) – 2ª temporada Barceló, Fernando (Huesca, 6/1/1996) – 3ª temporada. Bárta, Tomáš (R. Checa, 28/4/1999) – 2ª temporada. Berwick, Sebastian (Australia, 15/12/1999) - Nuevo, procede de Israel PT. Cepeda, Jefferson (Ecuador, 02/3/1996) – 6ª temporada. Etxeberria, Josu (Navarra, 9/9/2000) – 4ª temporada. Fernández, Samuel (Asturias, 11/7/2003) - Nuevo, procede del filial. González, David (Ávila, 21/2/1996) – 6ª temporada. Guardeño, Jaume (Alicante, 20/2/003) - Nuevo, procede del filial. Hailemichael, Mulu Kinfe (Etiopía, 12/6/1999) – 2ª temporada Johnston, Calum (Escocia, 1/11/1998) – 3ª temporada. Leitão, Iúri (Portugal, 3/7/1998) – 3ª temporada. López, Joseba (Álava, 5/3/2000) – 2ª temporada. Murguialday, Jokin (Álava, 19/3/2000) – 4ª temporada. Nicolau, Joel (Girona, 23/12/1997) – 6ª temporada. Prades, Eduard (Tarragona, 9/8/1987) – 6ª temporada. Schlegel, Michal (República Checa, 31/5/1995) – 3ª temporada. Silva, Thomas (Uruguay, 30/12/2001) - Nuevo, procede del filial. Sorarrain, Gorka (Guipúzcoa, 21/5/1996) - 2ª temporada.