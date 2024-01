Nace una comunidad de clientes para frenar el problema de las tallas en la moda

Ir de compras y no encontrar una talla que siente bien a nuestro cuerpo no solo genera frustración, también alimenta inseguridades y problemas para aceptar nuestra fisionomía. Cada cuerpo tiene su propia particularidad y este factor, el de la diversidad, no siempre es tenido en cuenta por la industria de la moda. Una industria que utiliza un rango de tallas que resulta insuficiente en la inclusión de todo tipo de morfologías corporales.







A esta problemática también se suman otras como la dificultad que experimentan las marcas a la hora de comunicar el fit de sus prendas por la falta de un sistema de tallas unificado, o los modelos de patronaje que utilizan la mayoría de firmas, irreales en comparación con sus compradores habituales. Cambiar este sistema es complejo, pero lo que sí podemos hacer como consumidores es crear conciencia y transformar ese problema en datos cualitativos y cuantitativos que hagan a las marcas comprender y mejorar el tallaje de sus colecciones.

Una comunidad que transforma experiencias en datos

Cuando vamos de compras invertimos demasiado tiempo en descubrir cuál es nuestra talla, una experiencia que se ha convertido en una frustración compartida. Con la intención de que, como sociedad, podamos poner en común todas estas vivencias, nace The Naiz Community, un proyecto que se gesta bajo el paraguas de la plataforma de soluciones para las tallas española Naiz Fit, y que quiere servir como punto de encuentro para que consumidores, marcas, diseñadores, activistas y otros agentes de la moda puedan colaborar conjuntamente para encontrar soluciones que aborden la falta de inclusión y diversidad en la industria.

La plataforma, a la que puede tener acceso cualquier persona mayor de 18 años, funciona como una red en la que el consumidor, independientemente de su morfología corporal, adquiere el papel de “tester”. Es decir, los usuarios reportan tallas que se prueban físicamente o que compran en ecommerce, de esta manera brindan feedback sobre la misma a través de dos vías: web, ya disponible, o aplicación, que se lanzará próximamente y que simplificará la experiencia de la comunidad. En la actualidad, The Naiz Community ya cuenta con 5.185 testers activos y se han reportado más de 218.294 prendas de marcas como Desigual, Moschino, Levi’s o Silbon, entre otras.

«Probamos ropa en diferentes tipos de cuerpos para poder reportar tallas y todo tipo de información sobre la prenda. Probar la ropa en cuerpos reales permite capturar esa diversidad y reconocer que los tamaños definidos como “stándar” pueden no ser adecuados para todos.» Ha dicho Mariona Peralta, Community Project Manager de The Naiz Community.

Encuentro, debate y soluciones

Bajo el lema #YourBodyYourSize, esta comunidad propone traspasar el entorno digital con iniciativas como la organización de eventos privados en tiendas para hacer tests, invitar al debate y conocer a otras personas, programa de fidelización e, incluso, la oportunidad de disponer de un personal shopper que asista al usuario en sus compras, proponiendo ideas y un contenido personalizado según su tipo de cuerpo. Todo esto con el objetivo de que cualquier persona, independientemente de su tamaño o forma, pueda encontrar ropa que se ajuste a sus gustos e identidad.

De esta manera, The Naiz Community aborda el problema que existe con las tallas desde personas con cuerpos reales y aboga por revertir la visión actual y hacer que sea la prenda la que se adapte a nuestras figuras y no al revés. Así, no solo actúa como revulsivo sino que, además, ayuda a reducir las tasas de devolución para evitar generar residuos innecesarios.