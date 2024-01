Fersay muestra cómo conocer la edad de los electrodomésticos

Fersay, fundada en 1979, es hoy una gran compañía que emplea a más de 45 empleados. En 2023, vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y facturó más de 11,1 millones de euros. Diariamente, salen de sus instalaciones más de 600 envíos con soluciones para los aparatos del hogar Cada vez es más habitual en las coberturas de seguro multi-hogar, incluir la reparación de electrodomésticos, siempre que tengan menos de 10 años desde su fabricación. Para saber en qué año se ha fabricado un electrodoméstico y la obligación de los fabricantes de tener piezas de repuestos durante este tiempo.

Para obtener esta información, es posible consultarlo en la etiqueta del aparato, si bien esta información puede cambiar dependiendo de la marca. La empresa Fersay, líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar, ha recogido la información esencial sobre cómo descifrar la edad de un electrodoméstico y cómo aprovechar las nuevas coberturas de seguros multi-hogar.

¿Cómo descifrar la edad de los electrodomésticos?

Este dato se oculta en el número de serie del electrodoméstico. Al buscar la etiqueta que muestra el modelo y el número de serie, localizamos la clave para conocer su fecha de fabricación. Tomar como ejemplo el número de serie "03867696":

• Las primeras cifras indican el año de fabricación: 03 - Año.

• La siguiente cifra representa la semana de fabricación: 8 - Semana.

En este caso, el electrodoméstico fue fabricado en el año 2003, en la semana 8. Este método permite conocer con precisión la antigüedad de cualquier electrodoméstico.

Obligación de repuestos durante 10 años

Una tendencia en alza en las coberturas de seguros multi-hogar es la inclusión de la reparación de electrodomésticos con menos de 10 años desde su fabricación. Esta evolución se alinea con la obligación impuesta a los fabricantes desde enero de 2022: proporcionar recambios y repuestos para sus aparatos durante una década.

Esta nueva obligación garantiza que los consumidores puedan extender la vida útil de sus electrodomésticos y aprovechar al máximo su inversión. Además, fomenta la reducción de residuos y promueve la sostenibilidad al evitar la rápida obsolescencia de los dispositivos.

Reparar los electrodomésticos no solo significa darles una segunda oportunidad, sino que también implica un ahorro significativo y un impacto positivo en el medio ambiente. Con la información proporcionada por Fersay, los consumidores pueden tomar decisiones informadas sobre la reparación de sus dispositivos, promoviendo así un estilo de vida más sostenible y responsable.

En conclusión, conocer la edad de un electrodoméstico no solo es útil para aprovechar las nuevas coberturas de seguros, sino que también se convierte en una herramienta para contribuir al bienestar del planeta.

Es en este punto donde Fersay, con su compromiso en ofrecer soluciones de calidad para el cuidado y mantenimiento de los electrodomésticos, desempeña un papel fundamental. Con una amplia gama de productos que van desde repuestos esenciales hasta accesorios de conveniencia, Fersay se ha convertido en un aliado confiable tanto para técnicos que buscan piezas de repuesto como para el consumidor final que busca mejorar la funcionalidad y eficiencia de sus aparatos.

Fersay distribuye tanto a cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como al cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchilla para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

Fersay cuenta con una importante presencia nacional e internacional. La cadena española vende sus productos en 37 países, principalmente en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, la compañía cuenta con 10 tiendas franquiciadas, y 75 puntos de venta corner en otros establecimientos más grandes y con negocios complementarios, además de haber iniciado su expansión en Andorra y Portugal.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa, con una facturación de 11,1 M€ en 2022.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios, ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

