Chavsa finaliza con éxito su proyecto de oficinas en la nueva Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié

Chavsa, empresa con más de 40 años de experiencia y una de las grandes líderes en diseño, construcción y equipamiento de oficinas, se enorgullece de haber sido la entidad responsable de llevar a cabo este espectacular proyecto del diseño y equipamiento de la zona de oficinas en la nueva Ciudad Deportiva Rafael Gordillo del Real Betis Balompié. Estas instalaciones, inauguradas recientemente, marcarán un hito no solo en el ámbito deportivo sino también en términos de sostenibilidad y eficiencia.

El complejo, ubicado en la zona de Entrenúcleos en Dos Hermanas (Sevilla), abarca una impresionante extensión de 209.000 metros cuadrados en un terreno de 51 hectáreas, consolidándose como un referente en instalaciones deportivas de primer nivel.

Estas oficinas, destinadas al personal de Cantera, se fundamentan en criterios como la flexibilidad, la eficiencia y la calidad. Su distribución se basa en la recreación de un campo de juego, con despachos y puestos de trabajo fijos en las zonas perimetrales, y zonas centrales más flexibles que incluyen espacios de reunión, colaborativos y cabinas insonorizadas.

La idea de recrear un campo de juego en el espacio de trabajo ha sido brillante y con una excelente acogida de los usuarios. Es evidente que se ha prestado atención a cada detalle para crear un ambiente que inspire y fomente la colaboración.

La iluminación natural y las vistas inmejorables hacia las áreas de entrenamiento aportan un toque esencial. No solo proporcionan un entorno de trabajo agradable, sino que también conectan al equipo con la esencia del Real Betis.

Cada centímetro cuadrado desprende los valores de marca del Real Betis, enlazando el espacio de trabajo con conceptos como emoción, pasión, ocio, compañerismo, historia, afición e ilusión.

La reciente inauguración contó con una destacada presencia institucional, incluyendo representantes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, el Ayuntamiento de Sevilla, la Real Federación Andaluza de Fútbol, la Liga Profesional Femenina y LaLiga. El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, expresó su agradecimiento por el apoyo brindado por las autoridades locales y resaltó la importancia del Plan Impulso de LaLiga para el futuro del club.

La Ciudad Deportiva Rafael Gordillo no solo es un logro arquitectónico y deportivo, sino también un compromiso con la formación de jóvenes talentos y valores. Chavsa se enorgullece de haber contribuido a la creación de un espacio que será fundamental en la historia del Real Betis Balompié y que marcará el camino hacia un futuro sostenible en el ámbito deportivo.