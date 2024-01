Formación Carpe Diem ofrece cursos para formarse como auxiliar administrativo

Uno de los trabajos que no pierde vigencia pese al paso de los años es el de auxiliar administrativo. Teniendo en cuenta que la mayoría de los ámbitos laborales cuentan con oficina, las oportunidades de trabajo para un auxiliar administrativo siempre aparecen sin importar la época o el contexto económico.

Ante un escenario de demanda laboral permanente, desde Formación Carpe Diem cuentan con un Curso de Auxiliar Administrativo que le otorga al trabajador de oficina mayor profesionalidad y conocimiento para afrontar los desafíos que se le propongan en un futuro.

Cuáles son las principales funciones de un auxiliar administrativo y por qué es tan importante conocerlas a la perfección El Curso de Auxiliar Administrativo que dictan en Formación Carpe Diem permite aprender una amplia variedad de funciones importantes que ayudan a mejorar el día a día en los espacios de oficina, no solo para los empleadores, sino también para el propio trabajador.

Este aprendizaje resulta clave para potenciar la enorme cantidad de tareas que debe cumplir un auxiliar administrativo: recibir y archivar documentos, atender llamadas telefónicas, visitas, clientes y proveedores; ejecutar gestiones de compraventa, realizar cálculos elementales y ocuparse de la contabilidad de la compañía.

Es también responsabilidad del auxiliar administrativo informar sobre todo lo que ocurra en la empresa, estar al día con la tramitación de expedientes y llevar un orden claro y específico sobre la agenda de reuniones que tienen los superiores. Además, el auxiliar administrativo debe saber utilizar sin problemas los equipos de oficina como calculadoras, fotocopiadoras, ordenadores y programas informáticos de uso diario.

Con el Curso de Auxiliar Administrativo de Formación Carpe Diem, estas funciones se pueden aprender a realizar a la perfección. El temario incluye el aprendizaje de la legislación más tradicional como la Constitución Española de 1978, la administración general del estado y el poder judicial. A su vez, incorpora una introducción al sistema operativo Windows, los conceptos de documento, registro y archivo, e información general sobre internet y sus orígenes.

Qué se necesita para ser auxiliar administrativo Para ser un buen auxiliar administrativo es necesario estar al tanto de los conocimientos básicos de matemáticas y contabilidad, es decir, saber hacer cálculos básicos sin dificultades. También es importante tener capacidad de comunicación, tener habilidades de redacción para escribir cartas e informes, y ser muy meticuloso con cada tarea a ejecutar.

El trabajo en equipo, la actitud profesional, educada y amable, y la rápida capacidad de respuesta para resolver conflictos, son también cualidades elementales que no pueden faltar en un auxiliar administrativo.

Todas estas funciones son posibles de incorporar y mejorar a través del Curso de Auxiliar Administrativo de Formación Carpe Diem, una plataforma que ya ha formado a más de 300.000 alumnos y alumnas de distintas partes del mundo.