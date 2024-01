Steak and Beer dispone de barriles asadores y ahumadores

El ahumado es una técnica de cocción que mejora tanto el sabor como la textura de los alimentos. Cuando este método de cocina se usa para preparar carne, es posible mantener cada pieza en un estado ideal de jugosidad y terneza. Además, la capa exterior suele quedar crujiente y ligeramente caramelizada.

Para poder conseguir estos resultados en casa, es posible adquirir un barril asador como los que ofrece Steak and Beer. Esta marca se especializa en la comercialización de barriles ahumadores y asadores que resultan eficientes y seguros. Con respecto a esto, este sistema de cocción facilita el ahorro de carbón y genera un 90 % menos de humo.

Características de los barriles para preparar barbacoa de Steak and Beer En primer lugar, estos productos están hechos de acero inoxidable y madera de teca, por lo que resultan duraderos. Además, son fáciles de mantener, limpiar, mover y guardar.

Al usar estos barriles, las piezas de carne se cuelgan alrededor de un quemador que contiene brasas; esto permite que el usuario no deba estar pendiente de evitar que el fuego queme la comida o que la grasa se prenda al caer al fuego. De hecho, ni siquiera es necesario dar la vuelta a las porciones de carne, ya que la cocción es homogénea. Por lo tanto, con los barriles asadores de Steak and Beer es posible disfrutar de una barbacoa sabrosa sin esfuerzos.

Al ser portátiles, estos productos pueden colocarse fácilmente en un balcón o terraza. Además, todos los modelos disponibles de esta marca cuentan con una parrilla superior desmontable, quemador de carbón, plato antincendios, sistema de recolector de grasas y un termómetro para controlar la temperatura de cocción. Estos barriles ahumadores vienen en tamaño pequeño, mediano y grande. Cada uno de ellos trae varios ganchos para colgar la comida y un garfio para manipular estas piezas de manera segura.

Consejos para preparar carne ahumada Para conseguir un sabor aún más especial, es recomendable marinar las piezas de carne que se van a ahumar en condimentos y preparados como, por ejemplo, salmuera. Esto debe hacerse en la nevera durante al menos un par de horas. De esta manera, es posible lograr un sabor más intenso.

Asimismo, a la hora de elegir el carbón o las maderas es conveniente recurrir a materiales de calidad. Con respecto a esto, hay que evitar cualquier tipo de madera que haya sido pintada o tratada químicamente. También es fundamental asegurar una buena ventilación del humo para minimizar su inhalación. Con los barriles de Steak and Beer, esto último está garantizado.

Al contar con un barril asador como los que ofrece Steak and Beer es posible preparar carne ahumada de manera fácil y segura, consiguiendo un resultado delicioso.