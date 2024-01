Repara tu Deuda Abogados cancela 61.196€ en Sabadell (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada, visiblemente emocionada, recomienda a otras personas que empiecen el proceso: "de todo de sale", asegura Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Sabadell (Barcelona). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona (Catalunya) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de Naeem Muhammad, que había acumulado una deuda de 61.196 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

La exonerada, visiblemente emocionada, habla de la angustia de "las llamadas que tenía, los mensajes, ya no sabía ni qué hacer …". A ello, hay que añadirle los "agobios, miedos, preocupaciones: un sinvivir". Por esa misma razón, a otras personas que se encuentren en la misma situación, les recomendaría que se acogieran a la Ley de Segunda Oportunidad: "que confíen, que tengan fe y que vengan. De todo se sale", concluye. VER VIDEO

Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. En todo este tiempo, el gabinete ha superado la cifra de 180 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.

El despacho de abogados representa en los juzgados a más de 20.000 personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Además, cada vez más particulares y autónomos que han empezado el proceso contactan con amigos y conocidos para que ellos también inicien los trámites.

El perfil de quienes se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o que realizaron algún tipo de inversión con resultados negativos, personas que se encuentran en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales o de salud, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.

El despacho ofrece alternativamente el análisis de los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Vídeos

