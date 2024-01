El Girona persigue al Leicester

Un milagro deja de serlo cuando ocurre. Porque cuando el Leicester ganó la Premier League en la temporada 2015-2016, era poco menos de imposible. Pero ocurrió. El milagro se tornó corpóreo. Y a ello deben aferrarse, y se aferran, los aficionados del Girona más afines a la esperanza. El equipo de Míchel ha comenzado la 2023-24 disparado, compitiendo con los grandes, tuteando a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Algo inimaginable antes del pistoletazo de salida al curso. Tampoco lo era el arranque del Leicester en 2015 y los Schmeichel, Drinkwater, Vardy, Mahrez, Kanté y compañía terminaron haciendo historia...

En esta ocasión, el turno es de los Gazzaniga, Miguel Gutiérrez, Yangel Herrera, Aleix García, Savinho, Dovbyk o el incombustible Christian Stuani. Un cóctel explosivo que funciona como un reloj con Míchel como relojero. Cuando la temporada amanecía, en las apuestas al campeón de la liga española no aparecía en la zona noble el Girona. Con la campaña caminando por las cercanías del ecuador, las cuotas alumbraban una realidad más próxima a la clasificación. Siempre tendrá preponderancia el peso de la historia. Es decir, el mayor favoritismo de equipos como el Real Madrid, pero sólo haber instalado la conversación y sacado al 'milagroso' Leicester a la superficie es un éxito remarcable.



No venía de la nada absoluta el Girona. Ni mucho menos. En la 2022-23, en Montilivi ya presenciaron una propuesta alegre, divertida, ofensiva, cortesía del libreto de un Míchel convertido en santo y seña del proyecto. Un fútbol que no sólo era llamativo, también efectivo. Así se entiende ese décimo puesto, esos 49 puntos que dejaron los puestos europeos que marcó Osasuna, séptimo, a apenas cuatro unidades. Fue el trampolín hacia el futuro. En el mercado veraniego hubo mucho movimiento, pero la dirección deportiva ha sabido remar en la dirección adecuada.

Futbolistas clave como Rodrigo Riquelme, Taty Castellanos (aún se recuerda su póquer de goles al Real Madrid) o Oriol Romeu salieron de Girona. Pero la apuesta por el presente fue importante. Savinho, Eric García y un Dovbyk llegado a golpe de talonario (7,75 millones de euros), pero cortesía de la venta de Santi Bueno al Wolverhampton (12 millones de euros). Un encaje económico auspiciado en la fortaleza del City Footbal Group.



Porque más allá de la robustez monetaria que aporta el conglomerado que tiene al Manchester City por bandera, las facilidades a la hora de encontrar préstamos rentables potencia la idea. El propio Savinho, una de las grandes revelaciones de la Liga española, pertenece al Troyes, otro de los 'asociados' al club matriz que entrena Pep Guardiola. O el caso del Taty Castellanos, con viaje de ida y vuelta al New York City (el Lazio le fichó tras su estupenda temporada en Girona). Todos esos ingredientes forman los cimientos de un proyecto muy sólido que ha dado un acelerón asombroso e inesperado en esta 2023-24. El Leicester hizo que el milagro no fuera tal. Ahora el Girona persigue ese sueño que no hace tanto los foxes hicieron realidad.