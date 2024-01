Los servicios de peluquería canina y felina que Narval Mascotas ofrece en Leganés

El cuidado de los animales no solo es cuestión de belleza. Si bien, los perros y los gatos lucen mejor cuando se bañan y se les recorta el exceso de pelo, este acto también resulta vital para cuidar la piel y el pelaje de las mascotas.

En este sentido, Narval Mascotas es una peluquería canina Leganés que ofrece una gran variedad de servicios enfocados en cachorros y felinos. Por medio de su atención a domicilio y en su tienda de la calle Coslada 16, los dueños de mascotas en este municipio disponen de un espacio seguro para avivar la estética y salud dermatológica de sus animales.

Peluquería canina Narval Mascotas El servicio de peluquería canina es igual de importante que la atención médica para las mascotas. Esto es así porque los profesionales, encargados de realizar el cuidado, corte y tratamiento, también conocen el aspecto saludable que deben tener los perros y los gatos. De tal manera que cuando estos presentan alguna anomalía en la piel u otra zona imperceptible, ponen en sobre aviso a los dueños para comenzar un tratamiento de recuperación.

Con este enfoque, Narval Mascotas pone a disposición un grupo de profesionales con la preparación adecuada para asear y cortar el pelo de los animales. Su personal posee la destreza necesaria para manejar los instrumentos de la forma adecuada, así como también tienen conocimientos específicos sobre dermatología, anatomía e incluso tratamientos parasitarios para pulgas y garrapatas.

Con respecto al corte canino, ofrecen el servicio básico comercial (también conocido como corte de raza) que es natural y adaptable al tipo de perro. Por su parte, el corte con tijera es una alternativa ideal para dar una forma específica a aquellos caninos que pueden mantener un pelo largo y aseado.

Estas mismas opciones están disponibles para gatos. Allí se encargan de eliminar la formación de nudos que suelen causar molestias en la piel de los felinos; mientras que, en el caso de los perros con pelo duro, el servicio de arreglo stripping es conveniente porque favorece el crecimiento fuerte y sano del pelaje.

El problema del aseo doméstico de mascotas Si bien hay quienes optan por hacer el aseo por su cuenta y bañar a sus mascotas en casa, el inconveniente surge cuando la persona no cuenta con el conocimiento de la biología del animal o de los productos adecuados y, sin darse cuenta, pueden afectar aspectos de su salud.

Es por ello que recurrir a una peluquería canina Leganés es una buena alternativa, ya que el profesional no solo se encarga del corte y el lavado, sino también de las uñas, almohadillas y oídos. En este sentido, utilizan productos de la más alta calidad para potenciar los resultados y evitar reacciones negativas.

Por último, cabe destacar el tratamiento de agua con ozono que implementa Narval Mascotas, el cual elimina hasta el 99,99% de los virus, bacterias y hongos en el pelaje de los perros y gatos. Este proceso reduce las alergias, seborrea, dermatitis atópica, alopecias y problemas dermatológicos generales que suelen presentar los animales.