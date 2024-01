El coleccionismo renace en España. El Mercado del Juguete de Madrid se convierte en epicentro de la tendencia

En un eco de la historia pasada, el coleccionismo resurge con fuerza en España, recordando la época dorada del 2008. En este renacer, los fines de semana se convierten en una excusa para sumergirse en el bullicio del Mercado del Juguete de Madrid, donde los coleccionables, el despiece y el buen ambiente se erigen como estrellas indiscutibles.

Próximas ferias: 13 de enero en el centro comercial Plaza Loranca 2 y el 27 de enero en el centro comercial Valdebernardo.

"No solo estamos rodeados de juguetes, estamos regalando nostalgia y pasión", comenta Juan Vila, uno de los vendedores del mercado. "La gente no solo ve estas piezas como una inversión, sino como una forma de conectarse con su infancia y revivir recuerdos entrañables".

Las ferias programadas para este año 2024 cubren los primeros sábados de mes en el centro comercial Plaza de Aluche, segundos en el centro comercial Plaza Loranca 2 de Fuenlabrada y últimos sábados de mes en el centro comercial Valdebernardo, todas ellas con parking y entrada gratuitos. Se puede encontrar más información en sus redes sociales.

Se trata de una actividad beneficiosa que estimula la curiosidad, la creatividad y permite socializar con otras personas con los mismos intereses. El coleccionismo es una práctica beneficiosa para personas en cualquier franja de edad.

Este revival del coleccionismo no solo es un reflejo de la historia pasada, sino también una manifestación de las tendencias actuales. Con el aumento del tiempo en casa y tras la pandemia, las personas buscan nuevas formas de entretenimiento. El coleccionismo emerge como una actividad adictiva y atractiva que combina nostalgia, inversión y diversión.

El Mercado del Juguete de Madrid, que se viene realizando desde el año 2007, se transforma en un oasis para aquellos que buscan artículos únicos y valiosos. Desde figuras de acción hasta ediciones limitadas, cada stand ofrece la oportunidad de descubrir tesoros olvidados y piezas que despiertan el interés de coleccionistas novatos y experimentados por igual.

Este año, el Mercado del Juguete de Madrid colaborará con la iniciativa de "Colecciona libros", que además de estar haciéndolo con el editor Alberto Santos, ahora se incorpora desde el gélido reino de las letras "El mundo de Tari Tarino y Anko".

El atractivo del coleccionismo va más allá de la nostalgia. Para muchos, es una forma de inversión inteligente. La demanda creciente de juguetes Madrid coleccionables ha impulsado el valor de muchos artículos, convirtiéndolos en activos con un potencial de crecimiento significativo en el mercado.

El resurgimiento del coleccionismo en España no es solo una tendencia pasajera, sino un fenómeno cultural que está ganando impulso. Con cada fin de semana, el Mercado del Juguete de Madrid se convierte en un punto de encuentro donde el pasado y el presente se entrelazan en una experiencia única y apasionante.

Así, mientras el mundo evoluciona, el coleccionismo se erige como una constante, recordando que las historias de los juguetes favoritos nunca pasan de moda.