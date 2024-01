Las leyes laborales y fiscales, de la mano de los desafíos financieros, están complejizando a gran escala el entorno empresarial de Perú. Cuestiones que, años atrás, eran más sencillas de abordar o superar, hoy en día se encuentran enredadas por limitaciones legales, económicas o tributarias que frenan el avance del desarrollo empresarial a cada paso. Este contexto no solo presenta constantes obstáculos para las organizaciones ya existentes y establecidas, sino que dificulta en gran medida el emprendurismo y la posibilidad de que nuevas entidades puedan asentarse en el mercado, ahogadas de regulaciones y complejidades legales y contables que pueden tener un impacto significativo en sus operaciones y sostenibilidad.

Con la mirada especializada de la abogada tributarista Haydee Injante, de Enfoque Contable Perú, se realizará un análisis detallado sobre los principales desafíos que las empresas peruanas deben sortear en la actualidad, para comprender cómo el respaldo de un estudio contable y legal puede colaborar en el cumplimiento adecuado de las normas laborales y tributarias.

Obstáculos para el crecimiento empresarial A pesar del ingenio y creatividad emprendedora del país, la estadística reveladora indica que después de 10 años, el 97 % de las microempresas sigue manteniendo su tamaño original, generando una preocupación palpable. Este "enanismo empresarial" es evidente tanto en las micro como en las pequeñas empresas, que representan el 3.5 % del total de 3.1 millones de empresas en Perú. Después de una década, un 38.9 % de las empresas pequeñas se mantiene en ese rango, mientras que un 55.2 % pasa a la categoría de microempresa, ilustrando la dificultad para dar el salto a un nuevo nivel.

Los desafíos no solo se limitan al tamaño, sino que también afectan la supervivencia misma de las empresas a largo plazo. Ocho de cada diez nuevas empresas no superan los primeros años y solo una de cada diez llega a su décimo aniversario. La mortalidad empresarial, en este contexto, es alta y preocupante.

Las crisis políticas o económicas han llevado a que alrededor de 1.4 millones de empresas se retiren entre 2013 y 2023, ingresando a la informalidad. Aunque algunas regresaron a la formalidad, casi un millón optó por permanecer en la informalidad, evidenciando la complejidad de las condiciones comerciales en Perú.

Desde la visión de la abogada tributarista Haydee Injante, uno de los principales obstáculos del desarrollo empresarial actual son las trabas burocráticas, teniendo en cuenta que, en el proceso de constituir una empresa en Perú se requiere un mes para hacer tan solo ocho trámites. Mientras que en países como Chile, Colombia o México, esto toma entre 6 y 10 días, en Perú la demora es siete veces más larga, lo cual da cuenta de un entorno poco propicio para el crecimiento. Además, una vez establecidas, las empresas entran en el radar de entidades como la Sunat y la Sunafil, que, según Injante, son a menudo demasiado severas. La imposición de multas por aspectos como certificados de defensa civil y requisitos menores de seguridad laboral suele impulsar a las empresas a pasar a la informalidad.

Desafíos persistentes para las empresas peruanas Para promover el avance del sector empresarial, una de las alternativas promovidas es la transformación digital que, si bien puede ser una solución, enfrenta dificultades de desarrollo en Perú. Según el análisis de la abogada tributarista Haydee Injante, impulsar la inteligencia artificial puede beneficiar a las micro y pequeñas empresas, pero la falta de conocimientos y recursos impide su implementación efectiva, especialmente para propietarios de mypes.

A su vez, la profesional en contabilidad y normativa empresarial de Enfoque Contable Perú sostiene que las dificultades para acceder a servicios financieros es otro de los problemas en el sector. Solo el 7 % de las microempresas accede a financiación formal, mientras que, en el caso de las pymes, el otorgamiento solo llega a un 44 %. La precariedad obliga a algunas empresas a recurrir a préstamos informales con tasas exorbitantes que maximizan el riesgo financiero a largo plazo.

La abogada tributarista Haydee Injante sostiene que la normativa empresarial actual no ha evolucionado de manera propicia para fomentar el crecimiento del sector. Por el contrario, las empresas optan por permanecer pequeñas o se subdividen para evitar la pérdida de beneficios, que pueda generar mayores costos y retiros del régimen especial de renta.

Otra nueva regulación laboral para las empresas La reciente resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) de la Sunafil ha impuesto una nueva normativa empresarial que subraya la obligación de los empleadores de pagar horas extras, incluso si no se acordaron previamente con los trabajadores. Esta medida exige a las empresas la responsabilidad de ser rigurosas en el control de ingreso y salida de los empleados sujetos a fiscalización, para abonar el pago correspondiente a todas las horas trabajadas.

De lo contrario, las organizaciones serán penalizadas con una multa, ratificada por el TFL, que destaca la importancia del registro de control de asistencia como prueba idónea para determinar el trabajo en sobretiempo, según lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2006-TR y el Reglamento de la Ley de Jornada de Trabajo.

La abogada tibutarista Haydee Injante sostiene que, aunque se suele exigir la autorización previa para horas extras en algunas empresas, la ley prevalece sobre los reglamentos internos, instando a las empresas a gestionar adecuadamente el tiempo de trabajo de sus empleados para evitar horas extras no planificadas y potenciales sanciones.

Respaldo para el crecimiento empresarial La sucesión de regulaciones y desafíos en el contexto empresarial peruano pone de relieve la relevancia de un respaldo sólido. Enfoque Contable Perú, conformado por la abogada tributarista Haydee Injante y un equipo especializado de abogados, contadores, asesores y auditores certificados, se encargan de ser ese apoyo profesional que las empresas de Perú necesitan para sortear las complejidades estructurales del presente. Su conocimiento colabora con el cumplimiento normativo y fiscal, así como también en el diseño de estrategias personalizadas para cada sector, que permitan aumentar los beneficios y potenciar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas, al tiempo que responden, desde la formalidad, a las legislaciones vigentes.

Si bien la abogada tributarista Haydee Injante sostiene que es fundamental el desarrollo de estrategias e incentivos para la formalización laboral y la flexibilidad tributaria, así como también la mejora de las condiciones para el acceso a créditos, también remarca la relevancia de vincular a las micro y pequeñas empresas con sus respectivos mercados y de fomentar la implementación de nuevas técnicas y tecnologías de producción. Estos avances, responsabilidad de distintas autoridades estatales y crediticias, generarían un entorno oxigenado y propicio para el desarrollo. Mientras tanto, las empresas existentes necesitan sortear los desafíos y aprovechar las oportunidades al máximo, y para eso, encuentran en la abogada tributarista Haydee Injante y su equipo de Enfoque Contable Perú, el respaldo elemental para el éxito presente y futuro.