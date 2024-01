​Dacia Sandero es el vehículo más vendido en España, con 28.163 unidades comercializadas en 2023

Ha conseguido que ningún competidor le haya desbancado del liderazgo desde el año 2013. Esto le convierte en el vehículo favorito de los españoles. La tercera generación de Dacia Sandero mantiene por undécimo año consecutivo su liderazgo. El best seller de Dacia ha conseguido que ningún competidor le haya desbancado el liderazgo desde el año 2013, sin duda motivado por la mejor relación valor-precio del mercado. Un cuarto de millón de españoles ha adquirido un Sandero desde su lanzamiento en 2008. El 75% de los clientes han elegido la versión Stepway, un diseño muy atractivo gracias a su carácter aventurero, asimismo la motorización 100 ECO-G (GLP) supone ya el 60% de las ventas.



La marca Dacia es líder absoluto en la tecnología GLP en España, con un 85% de cuota de mercado, y Sandero el modelo más vendido. Los clientes de esta tecnología disfrutan de la etiqueta ECO y de una doble autonomía, entre otras ventajas.

MEJOR CUOTA DE SU HISTORIA

Las ventas totales de Dacia a nivel nacional en 2023 ascienden a 49.125 unidades, lo que la convierten en la cuarta marca a nivel de particulares, logrando la mejor cuota de mercado de su historia con un 9%. El éxito de la marca Dacia en España no está basado únicamente en Sandero sino que toda la gama contribuye a esta gran acogida.

Dacia Duster se ha situado Top 3 del segmento B-SUV a clientes particulares en el año 2023. Un modelo del que se han vendido más de 130.000 unidades desde su comercialización en el año 2010.

La marca Dacia también es líder en el segmento C Monovolumen a clientes particulares, con su modelo Jogger. En 2023 se presentó Dacia Jogger HYBRID 140, estrenando la motorización híbrida para la marca Dacia con una potencia combinada de 140 CV y un consumo de combustible y emisiones de CO2 en el mejor nivel de la gama Jogger. Dicha motorización ha tenido una gran aceptación ya que uno de cada cuatro clientes españoles opta por HYBRID 140 en Jogger.



2023 ha sido también el año del lanzamiento de Spring Extreme Electric 65, vehículo 100% eléctrico de la marca Dacia. Spring es líder de los eléctricos del segmento A y cuarto modelo eléctrico más vendido a particulares en nuestro país.

Francisco Hidalgo, director general de Dacia en España, se ha mostrado muy orgulloso de los resultados: “La transformación que está viviendo la marca Dacia, que ha venido acompañada de una nueva identidad de marca y de una completa renovación de la gama está gustando mucho a los clientes, lo que nos ha permitido lograr la mejor cuota de mercado de la historia (9%) y que además Sandero mantiene su liderazgo como coche favorito de los españoles por undécimo año consecutivo”.

El máximo responsable de la marca es también optimista en cuanto a la dinámica comercial de Dacia en 2024 en España. «Nuestra gama se enriquecerá este año con Nuevo Dacia Duster, la nueva identidad de marca llegará a toda nuestra red comercial y contaremos con nuevos servicios que sin duda contribuirán a seguir aumentando el éxito de la marca Dacia en nuestro país”.

