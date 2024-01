Guijarro Hermanos explica cómo usar la prensa para terminales eléctricos

Los cables finos o flexibles requieren unos terminales eléctricos en sus extremos, ya que solo de esta manera pueden conectarse a otras instalaciones sin dañar los circuitos que las componen. Estas terminales deben manipularse con sumo cuidado, sobre todo en lugares donde las conexiones son frágiles o de dificil acceso. Es por esto que la compañía mayorista de material eléctrico y experta en suministros, Guijarro Hermanos, se propuso explicar en este espacio cómo usar la prensa para terminales eléctricos, con el objetivo de minimizar el riesgo de avería por mala manipulación de sus cables.

Recomendaciones en el uso de terminales Por lo general, se recomienda a los usuarios que los cables finos cuenten con una terminal, en especial, cuando el punto de conexión no está adaptado para recibir cables sin revestimientos en los extremos. Cada terminal debe escogerse teniendo en cuenta la sección transversal del conductor y debe engastarse con las herramientas adecuadas para evitar el daño al extremo del cable.

Muchos de los modelos de cable utilizados en el sector eléctrico y electrónico necesitan, además, prensar sus terminales de conexión para de esta manera proteger sus extremos y lograr una conexión adecuada que favorezca el funcionamiento de toda la instalación. Es recomendable que, para realizar un prensado correcto, se revise el estado de los implementos de trabajo, con el fin de que no se contamine el cable con residuos que puedan acelerar su corrosión.

También se recomienda utilizar un dispositivo para pelar los cables, ya que de esta manera se evita la rotura de los hilos de metal, protegiendo la integridad de todo el conjunto. Además, la parte pelada no debe extenderse más allá de la parte aislada del terminal, teniendo en cuenta que el prensado puede prolongarse hasta un 10 % de la longitud del cable, por lo que debe cuidarse que la sección expuesta no sea muy ajustada.

Prensado de cables Una vez solventadas todas estas recomendaciones es posible realizar el prensado del cable sin inconvenientes. Existen herramientas en el mercado que facilitan este paso, las cuales cuentan con diferentes tamaños y matrices que abarcan la cantidad de terminales más utilizadas. La prensa para terminales eléctricos estándar, por ejemplo, está diseñada para ejercer la presión adecuada sobre el mango, de tal manera que el terminal ajuste debidamente sobre el conductor. Por lo general, esta herramienta cuenta con una matriz ajustable a cada tamaño de terminal, un pelacables y un cortacables, los cuales permiten al usuario realizar todo el proceso de adaptación, utilizando una sola herramienta durante todo el proceso.

Guijarro Hermanos cuenta en su catálogo con 5 modelos de prensa para terminales eléctricos de la marca Cimco, los cuales están hechos para las diferentes necesidades y prestaciones que se necesitan en el sector eléctrico y electrónico.

Los interesados en cualquiera de estos dispositivos, solo deben acceder a la página web de esta compañía y adquirir el equipo que mejor se adapte a sus necesidades y expectativas.