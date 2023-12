Entrevista al CEO de Allzone, Pablo Moscoloni

AllZone es conocida por ser una de las opciones más completas en el mercado electrónico, ofreciendo una amplia gama de productos, desde tecnología y electrónica, hasta cuidado personal, hogar, mascotas y más.

Hoy, Pablo Moscoloni, CEO de AllZone, va a resolver todas las preguntas sobre su empresa y va a explicar cómo han llegado al éxito a lo largo de los años.

¿Qué elemento innovador los diferencia a ustedes de otros e-commerce españoles e internacionales?

A diferencia de los marketplaces convencionales, en AllZone no solo ofrecemos productos, sino que nos encargamos de cada etapa del proceso de venta, desde el principio hasta el final. Es importante destacar que no somos un marketplace. Este concepto de multitienda online no existía antes en España y somos pioneros en llevarlo a cabo. Trabajamos directamente con proveedores oficiales para asegurarnos de obtener productos originales y de calidad. Una vez tenemos los artículos, los subimos a nuestra plataforma, implementando estrategias de marketing, SEO, SEM y remarketing para potenciarlos. Sabemos que la experiencia de compra va más allá de elegir un producto. Por eso hacemos hincapié en la logística de cada envío con precisión. Queremos que nuestros clientes vivan una experiencia única, y eso implica atender a cada detalle. Hacemos foco en proveedores nacionales, apoyando a pequeños retailers al comprarles sus productos y encargarnos de todo el proceso. Creando oportunidades para emprendedores y marcas locales.

El comercio electrónico es cada vez más competitivo con nuevos actores que se incorporan todos los días. ¿Qué están haciendo ustedes para destacarse y sobresalir?

En un mercado tan dinámico como es el del comercio electrónico, entendemos la importancia de destacarnos. Para sobresalir, implementamos diversas estrategias, como el abaratamiento de precios y descuentos atractivos. Contamos con un departamento especializado en productos, asegurando variedad y calidad. Organizamos sorteos únicos y colaboramos estrechamente con partners destacados para ampliar nuestro catálogo. Estas acciones no solo nos ayudan a destacarnos en un entorno competitivo, sino que también nos permiten ofrecer una experiencia de compra única y atractiva para nuestros clientes. Estamos comprometidos a seguir innovando y mejorando para satisfacer sus necesidades de manera excepcional.

Háblanos sobre lo que debe entender el público como una “persona con difícil acceso a una tienda física”. ¿A quién apunta este elemento importante dentro de su promesa de servicio?

Nuestro servicio está diseñado para atender las necesidades de diversos grupos, incluyendo personas con movilidad reducida, aquellas con poca visibilidad (garantizando una experiencia web accesible), y también a aquellos individuos que, por diversas razones, no pueden o no desean realizar compras físicas, ya sea debido a limitaciones de tiempo u otras circunstancias. Nos esforzamos por eliminar barreras y hacer que la experiencia de compra sea accesible y conveniente para todos.

Tienen más de 200.000 referencias en stock. ¿Con cuál de ellas son líderes en el mercado?

En realidad actualmente contamos con más de 500.000 referencias en stock y nuestro liderazgo se destaca en diversas categorías. En especial, nos destacamos como líderes en electrónica, informática y tecnología, habiendo sido reconocidos con dos premios significativos en estas áreas. Además, estamos expandiendo nuestra presencia en sectores como muebles, decoración y textil del hogar, donde hemos sido galardonados también con el premio a Mejor Comercio del Año Online 2024.

¿Cuál de ellas es la que más venden? ¿Qué causa le atribuyen a ese fenómeno?

Dentro de estas categorías destacadas en las que somos líderes, las más vendidas son smartphones y accesorios para smartphones.

Que la categoría de smartphones sea la más vendida la atribuimos a que ofrecemos móviles originales, completamente nuevos y a precios muy ajustados. Además, nos enorgullece destacar por brindar seguridad y tranquilidad a través de garantías que respaldan cada compra.

¿Qué anuncio importante tienen para esta temporada navideña?

Este año, presentamos nuestro Calendario de Adviento Tecnológico lleno de sorpresas diarias. Además, ofrecemos nuestras irresistibles Ofertas por Merry Xmas, diseñadas para hacer que cada regalo cuente. Y por supuesto contaremos con el Especial Reyes, la coronación de nuestras ofertas navideñas, con descuentos de hasta el 55 %. Esta Navidad, celebramos con nuestros clientes grandes descuentos.

Incursionaron en el comercio electrónico en 2019. ¿Cómo han visto la evolución de este sector de la economía en España y Europa?

Desde nuestros inicios hemos sido testigos de un ascenso progresivo que refleja la creciente importancia de este sector en la economía. Desde 2019 hasta hoy, hemos alcanzado los 50 millones de euros en total solo operando en España. No contentos con ello, hemos llevado nuestro compromiso más allá de fronteras, expandiéndonos recientemente a Portugal. Además, hemos registrado nuestra propia marca, AllZone Classic.

¿Qué prevén para el futuro?

Nuestra visión es clara: continuaremos creciendo y aspiramos a expandirnos a nuevos lugares de Europa. Además, nos comprometemos a seguir innovando, ofreciendo productos y brindando una experiencia de compra excepcionales.

¿Cómo se están preparando ustedes?

Estamos trabajando con los mejores partners del sector y seguimos ampliando plantilla, en nuestros inicios en 2019, eramos 3 y ahora a finales de 2023 somos más de 30 personas. Nos esforzamos continuamente para obtener los mejores precios y, así, ofrecer descuentos exclusivos a nuestros clientes.

Ganaron el premio como ‘Mejor Comercio Online del Año 2023 y 2024’. ¿Qué elementos de su negocio le hicieron ganar?

La clave de nuestro éxito fue la votación del público satisfecho, que nos otorgó la mayoría absoluta en la categoría de electrónica, superando incluso a grandes marcas consolidadas en el mercado. Además, este año ganamos también en la categoría de muebles, decoración y textil hogar por primera vez.

¿Qué significa para ustedes que este premio provenga del público?

Significa que hemos cumplido con las expectativas y superado las pruebas de nuestros clientes.

Muchos expertos en comercio electrónico afirman que el cliente promedio de hoy es mucho más crítico y exigente y menos leal a las marcas de tiendas. ¿Cómo ven ustedes a su clientela?

La digitalización y la accesibilidad a la información han empoderado a los consumidores, permitiéndoles comparar productos, precios y experiencias de compra con facilidad. Esto ha llevado a un cambio en el comportamiento del consumidor, donde la lealtad a la marca puede ser más difícil de mantener, ya que los clientes buscan constantemente valor, conveniencia y experiencias positivas. Consideramos que la gran mayoría de nuestros clientes están fidelizados con nuestra marca.

¿Cómo abordan ustedes a un comprador promedio que investiga más opciones antes de decidirse por un producto o comercio?

Ofrecemos una web segura, contamos con el sello de confianza online, tenemos a disposición del cliente nuestros canales de opinión con miles de opiniones de clientes reales y satisfechos. Con nuestras ofertas, publicidad, sorteos, descuentos exclusivos para usuarios de app entre otras. También contamos con reconocimientos y premios que nos distinguen del resto de los e-commerce.

¿Qué valor agregado le aportan a la relación con sus clientes para reforzarla?

Confianza, seguridad y veracidad.

¿Qué ocurre si un cliente recibe un producto que no era el esperado?

Todos nuestros clientes tienen la opción de devolverlo para su posterior reembolso o reemplazo. Obteniendo su dinero en el plazo establecido por Ley y adicional ofrecemos la opción de reembolso a saldo, donde el cliente recibirá su dinero en un plazo de 24 horas.

Los clientes quieren cada vez los productos más rápido en sus puertas. ¿Cómo responden ustedes a esa exigencia?

Ofreciendo envíos rápidos, seguros y con una entrega door to door.

¿Qué medidas de seguridad aplican para mantener la integridad de sus productos?

Embalajes cuidados, individuales, protegidos y con etiquetas identificativas de productos frágiles. Además, ofrecemos envío con entrega solo al destinatario, así, podrá comprobar si su producto está en buen estado una vez sea entregado.

¿Qué innovaciones están introduciendo a la logística para ser más efectivos?

Vamos a ampliar próximamente nuestros centros logísticos, con nuevos almacenes en otras partes de España. Nuestra plantilla está muy preparada y contamos con todas las claves para hacer que nuestra logística sea óptima.

¿Cuál es la meta de la compañía para 2024?

Nuestra meta es seguir con el ritmo de crecimiento en facturación actual y aumentar el número de referencias en nuestro catálogo. Fidelizar a más clientes y destacar por encima de otros comercios electrónicos gracias a nuestros ajustados precios y descuentos. Aumentar el tráfico y visibilidad y seguir obteniendo reconocimientos.