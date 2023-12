Gestionar campañas de SEM con la ayuda de Convertiam

En medio de un universo digital inmenso y en expansión, la lucha por destacar y lograr mejor presencia en internet se ha convertido en el pan de cada día para muchos negocios.

Una de las formas de hacerlo es mediante un buen posicionamiento en los buscadores. Para obtener una mejor visibilidad en internet no basta con crear una página web atractiva, es necesario aplicar ciertas estrategias que impulsen su posicionamiento, lo cual se logra a través del SEM.

En este contexto, la agencia de marketing digital Convertiam destaca en esta área al ofrecer servicios de gestión de campañas de SEM.

¿Por qué no funcionan todas las campañas de SEM? A menudo, muchas empresas contratan a agencias de marketing que se encargan de sus campañas de SEM y todo el plan de acción, sin obtener los resultados esperados. Aunque el mundo del marketing es muy variado y evolutivo, siempre es posible tener éxito en las campañas si se diseña una buena estrategia que cubra todos los aspectos. El problema se presenta cuando se empiezan a omitir asuntos importantes y cometer errores relacionados con una mala estructuración, falta de usabilidad en los sitios web, mediciones incorrectas o ineficientes, mala segmentación, falta de objetivos claros, etc. Al seguir este curso de acción, las empresas malgastan su dinero y no obtienen resultados adecuados a su inversión.

Como especialistas en la gestión de campañas de SEM, Convertiam ofrece servicios en los que se encargan de todos los aspectos que se necesitan para tener éxito. Su estrategia está orientada a multiplicar ventas y a la captación de clientes a corto plazo, mediante una estrategia, un plan de acción y el seguimiento de objetivos claros y personalizados. De esta manera, ayudan a sus clientes a recibir un excelente retorno de inversión con una mínima inversión.

Servicios de campañas de SEM de Convertiam Uno de aspectos destacables de Convertiam es que ofrecen un servicio integral de marketing digital, brindando al cliente la tranquilidad que necesita para encargarse de su negocio mientras ellos hacen funcionar el motor publicitario. El equipo de esta agencia estudia a la competencia para diseñar estrategias que aporten un valor diferencial al producto o servicio, para destacar en el mercado. También realizan mediciones con algoritmos propios que, sumados a la experiencia de la agencia por más de 10 años, permiten obtener resultados precisos para tomar decisiones correctas. Convertiam trabaja en la creación de landings personalizadas, enfocadas en obtener una alta tasa de conversión. Por otro lado, utilizan el conocido test A/B para mejorar el porcentaje de conversión de las webs optimizando los elementos que más convierten.

El equipo de Convertiam diseña estrategias para empresas de todo tamaño y de todos los sectores. Con su asesoramiento profesional, cualquier compañía puede dar un enorme impulso a sus campañas SEM.