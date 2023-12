Brains Get Famous celebra su primera gala Charity Awards

Entre los asistentes se encontraban lo más granado del mundo de la cultura, el arte y la sociedad El pasado 12 de diciembre tuvo lugar en Madrid la 1ª gala/concierto y entrega de premios de la ONG, Brains Get Famous teniendo lugar en el NH Casino de Madrid. La presentación de la gala corrió a cargo de la directora de cine María de Kannon Clè y presidenta de la ONG y el neurocirujano italiano Dr. Christian Brogna, director del área médica y científica de la ONG.

Entre los premiados:

Enrique Sararola, presidente y fundador de Room Mate

Fran Mohíno, artista multidisciplinar y mecenas de la ONG

Garry Christian, cantante y vocalista de The Christians

Hugo Rovira, director de NH Hoteles

Isabel Díaz Ayuso, Excma. Sra. presidenta de la Comunidad de Madrid

Isabel Martín Monzón, neuropsicóloga

Javier Angulo, periodista

Jesús Álvarez, periodista

Jesús Martín Fernández, neurocirujano español

Jordi Ballart, Ilmo. Sr. De Tarrasa

Manuel Plaza, doctor de la Clínia Maribel Yébenes

Miguel F. Palacios, Excmo. Sr. embajador de España en Italia

Quirino Ordaz, Excmo. Sr. Embajador de México en España, A título póstumo y homenajeado en esta primera gala de Brains Get Famous, al artista y diseñador David Delfín (fallecido a causa de un tumor cerebral). Al homenaje a David Delfín acudieron los galeristas y amigos de la ONG, Topacio Fresh y su marido Israel.

Además, entre los asistentes se encontraban lo más granado del mundo de la cultura, el arte y la sociedad como Susana Grisso, Iñigo Afán, Gabino Diego, Richy Castellanos, Eloy Martín de la Pera, Aranza Garrido, Antonio Pascual, Irinni Fournier, Angel Blasco, Ciro González M. Antonio Escobar, Igor Fioravanti y Carlos Marrero, por citar algunos nombres.

La gala contó con la actuación solidaria del director de cine y cantante Javier Elorrieta y la guitarrista flamenca Andrea Salcedo.