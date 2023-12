Más de 400 estudiantes de 25 países reciben sus títulos de Máster de EUDE Business School

La Escuela Europea de Dirección y Empresa se enorgullece en anunciar el éxito de la ceremonia de graduación que tuvo lugar el pasado 24 de noviembre en Madrid

Más de 400 estudiantes provenientes de 25 nacionalidades distintas recibieron su título máster durante este significativo evento

El acto congregó a más de 1000 personas y comenzó a las once de la mañana en los vanguardistas cines Kinépolis. Entre todos los asistentes, cabe destacar la presencia del director Académico de EUDE, D. Juan Díaz del Río; la directora de Coordinación Académica y Directora de E-learning de EUDE, Dª Sara Lorenzo; la invitada de honor Dª Socorro Fernández Larrea, presidente de la OFG Telecomunicaciones; además de todos los directores de máster y el equipo docente.

La presencia de graduados de 25 nacionalidades diferentes refleja la riqueza cultural y la variedad de perspectivas que caracterizan a EUDE Business School. Una diversidad de países que va desde Norteamérica, Centroamérica, destacando países como Costa Rica, El Salvador, Honduras, hasta Europa con estudiantes procedentes de Italia, Portugal y Suiza.

El evento contó con discursos inspiradores por parte de representantes de la modalidad presencial y online, reconociendo los logros individuales y colectivos de los graduados. Se destacaron los éxitos académicos, los proyectos innovadores y el impacto positivo que estos estudiantes han tenido tanto dentro como fuera de la escuela de negocios.

La diversidad de experiencias y perspectivas que aportan estos estudiantes enriquece no solo el entorno académico, sino también la comunidad en general. El Acto de Graduación fue un reflejo de la misión de EUDE Business School de preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos globales con una mentalidad abierta y una comprensión profunda de las complejidades culturales.

Este hito no solo marca el final de una etapa educativa, sino también el comienzo de nuevas oportunidades y desafíos para los graduados. Tras esta etapa académica llevarán consigo los valores y el conocimiento adquirido en EUDE Business School para hacer contribuciones significativas en sus respectivas disciplinas y en la sociedad en general.

La Escuela Europea de Dirección y Empresa, EUDE Business School, lleva más de 25 años dedicada a la formación de líderes y profesionales internacionales que, tras su paso por la escuela, han conseguido mejorar en su carrera, alcanzar puestos directivos en empresas de reconocido prestigio o bien formar su propia empresa.