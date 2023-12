Enrique Díaz publica 'El legado oculto', una novela de misterio, perfecta para 'escapar de la realidad'

El legado oculto es la nueva obra de Enrique Díaz quien destaca de la misma, su fácil lectura. “Incita a no parar de leerla, dejando siempre al lector expectante, y queriendo leer más. Además, el hecho de no haberla escrito en primera persona, he querido ser cercano al lector, haciéndole partícipe en el sentido de formar parte de lo que sería, quizás una conversación entre dos personas, y uno de ellos, en este caso el personaje, le estuviera contando una historia vivida”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector se va a encontrar, según las palabras del autor, “sumido en una trama de misterio e intriga desde el primer capítulo, ambientes y personajes, descritos con gran detalle que envuelven al lector en la trama del protagonista. Creo que la novela debe ser sencilla y atractiva en cada momento, para que enganche y provoque el efecto contrario en el segundo capítulo”.

Sinopsis Un día cualquiera en la vida del protagonista, Kike, un ingeniero topógrafo, que, como consecuencia de una situación adversa en su trabajo, se presentará ante él una de las mayores aventuras con las que nunca pudo soñar. A través de un pergamino encontrado en la catedral de Jaén se verá inmerso en la búsqueda de un objeto místico que ha permanecido oculto a lo largo de los siglos y que debe continuar manteniendo su estado, para preservar así el que puede ser el futuro de la historia de la humanidad. Hay que seguir al aventurero a través de los diversos parajes y misterios hasta descubrir aquello que nunca debió ser descubierto.

Autor Enrique A. Díaz Liébanas (Jaén 1976), ingeniero técnico topógrafo, amante de las novelas de misterio, intriga y terror gótico, lleva más de veinte años desarrollando su trabajo como topógrafo en diversos lugares de la geografía española, y fuera de España estos últimos 11 años, conociendo diversos lugares, gentes y culturas, lo que le ha servido como inspiración para llevar a cabo la redacción de la que es su primera novela, El legado oculto, gestada en los últimos nueve años, cuando prácticamente comenzó su periplo fuera de la península.