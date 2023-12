‘Un plató infinito’, el evento que ha celebrado Ciudad de la Luz en Madrid para poner en valor la producción audiovisual en la Comunidad Valenciana

Ciudad de la Luz, el gran centro audiovisual dedicado al mundo cinematográfico situado en la provincia de Alicante, ha celebrado la jornada ‘Un Plató Infinito’, que pone en valor todas las ventajas que la Comunidad Valenciana ofrece a la producción audiovisual. El evento, que se ha celebrado en La Casa de las Alhajas, en pleno corazón de la capital española, ha contado con la presencia de Fermín Crespo, director general de Ciudad de la Luz, además de un gran número de asistentes entre prensa, productores y personalidades del mundo cinematográfico español e internacional.



La presentación del acto la ha realizado la actriz Eva Isanta, quien invitaba a sus asistentes a sumergirse en la magia de Ciudad de la Luz, un auténtico referente de innovación y excelencia en la producción cinematográfica que enorgullece a la comunidad y donde ya han trabajado grandes directores como Francis Ford Coppola, Juan Antonio Bayona o Antonio Banderas, entre otros.

La Comunidad Valenciana se erige como un lienzo único para narrativas cinematográficas inolvidables que se pueden filmar gracias a que tiene 500 km de costa, 300 días de sol al año, espectaculares parajes naturales, monumentos milenarios y arquitectura vanguardista. Así lo ha puesto de manifiesto Fermín Crespo, director general de Ciudad de la Luz, en la apertura institucional, donde ha dicho que: “Alicante es un lugar perfecto para rodar. Las bondades de la ubicación son inmejorables: es una ciudad muy bien comunicada y, tanto el aeropuerto como la estación de tren, están cerca de la Ciudad de la Luz. Además, contamos con un clima inmejorable y una luz que facilita mucho los rodajes en cualquier época del año, así como una gran cantidad de alojamientos y una excelente gastronomía. Además de las excelentes localizaciones, hay que destacar los incentivos y agilización de trámites, así como una potente Film Comission de la provincia de Alicante, de Valencia y Castellón”.

Por su lado, pese a que no ha podido estar presencialmente, Don Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha hecho llegar su mensaje en un vídeo en el que expresaba: “Contamos con un entorno preparado para atenderos; desde nuestro sector hotelero, nuestro sector turístico y nuestro sector gastronómico, como toda la industria auxiliar, que ya está preparada para albergar los mejores rodajes, así como todo un ecosistema público y privado para que cualquiera de vuestros rodajes sean un éxito”.

Las posibilidades del sector se han puesto a debate en la mesa redonda ‘Los rodajes nacionales e internacionales en España y la Comunidad Valenciana: necesidades y aspectos a mejorar’ moderada por la presentadora y que ha contado con la presencia de: Fernando Victoria de Lecea, presidente de Profilm, Kiko Martínez, presidente de la Asociación de Productores del Audiovisual Valenciano (PAV), Cristina Morales, subdirectora general de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, Fabia Buenaventura, jefe del Departamento Audiovisual Invest in Spain y Carlos Rosado, presidente de la FLM Commission & Andalucia Film Commission.

Sin duda, el evento ha sido todo un éxito y ha conseguido cautivar a todos los asistentes, demostrando que, sin duda, la Comunidad Valenciana es un territorio idóneo para la realización de rodajes y que Ciudad de la Luz no solo es un referente de excelencia en la producción audiovisual de nuestro país, sino que su ubicación es, sencillamente, perfecta para el desarrollo de la misma.