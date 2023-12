​Álex Jaime: “Soy un ciclista más sólido y regular”

Crecer cada año, individual y colectivamente. Álex Jaime (1998, Sarrià de Ter) tiene claro el camino que ha seguido para llegar hasta aquí y cómo afronta el 2024, en la que será su cuarta temporada como profesional en el Equipo Kern Pharma y la octava en la estructura de la A.D. Galibier. Su punta de velocidad ya le permitió rozar el triunfo en la Clássica da Arrabida y quiere seguir soñando, siendo también consciente de la importancia de su trabajo para apoyar a los compañeros en carrera.





Sensaciones tras la temporada 2023. "Las sensaciones han sido muy buenas. Tanto yo como el equipo hemos dado un paso de calidad. El primer año me costó encontrar regularidad, el segundo año estuve afectado por una enfermedad y en esta última temporada he podido ofrecer un buen rendimiento en todas las carreras en las que he participado. He notado un salto de nivel mío y del equipo".

Crecimiento en el último año. "He mejorado en la regularidad. Soy un ciclista más sólido, esta temporada he sentido que no he flaqueado en ninguna carrera. He mantenido un nivel más regular, sin altibajos. Es un paso adelante. He hecho muchas carreras trabajando para los compañeros, que se me da muy bien. Y en otras he estado cerca de la victoria, como en Arrabida. Esto me deja buen sabor boca y ganas de seguir mejorando".

Ese segundo puesto en Portugal. "Por un lado, estaba contento por la gran posición, pero por otro verme tan cerca de la victoria y no ganar da un poco de rabia. Un sabor agridulce, una oportunidad que se te va pese a la satisfacción por el puesto".

Diferentes roles dentro del equipo. "Me encuentro cómodo trabajando para los compañeros, además de como rematador. Como en muchas carreras me han apoyado, cuando me toca ayudar hago también lo que me gustaría que hicieran por mí. Por ejemplo, si el viento viene de costado sé cómo cubrir al líder y fijarme en cada detalle para cumplir el objetivo y que llegue lo más fresco posible a meta para poder disputar".

Una nueva pretemporada. "Me encuentro muy bien. Cada año noto el salto de calidad y en los entrenamientos me estoy sintiendo bien. Estamos todavía al inicio, pero estoy muy contento con las sensaciones y por cómo voy mejorando cada día".

El ambiente en el equipo. "Ya es mi cuarta temporada y el ambiente entre compañeros sigue siendo excelente. Un grupo de amigos que a la vez es consciente de dónde está y de lo que tiene que hacer. Poder combinar el estar contento personalmente y a la vez hacer un trabajo serio y estar centrados y enfocados es algo que me encanta".

Lo mejor de estar en el Equipo Kern Pharma. "El equipo tiene un enfoque diferente al resto, más familiar y con una cercanía que valoro mucho. Llevo bastante tiempo aquí y es algo que me gustaría que se mantuviera. Ir a las carreras y no ser un simple número, ser una persona y ser tratado como tal".

Consejos para los ciclistas que suben desde el Equipo Finisher. "Sobre todo, que disfruten sobre la bicicleta. Ir a cada carrera sabiendo que este es el sueño que tenían desde jóvenes y aprovecharlas al máximo. También es importante tener paciencia, es un salto muy importante y el nivel en profesionales cada vez es mucho más alto. Fijarse cada día en qué se puede mejorar y poco a poco van saliendo las cosas si se hacen bien".

Objetivos y deseos para 2024. "Seguir en esta línea, ir dando pasos adelante. Que el grupo esté a gusto conmigo y yo poder hacer un año que sea bueno para el Equipo Kern Pharma. Y cómo no, intentar disputar alguna carrera y a ver si puedo mejorar ese segundo puesto de la pasada temporada".