Nova Estetica Banyoles, un centro de estética enfocado en mejorar el aspecto de sus clientes

Los tratamientos estéticos están en auge desde hace unos años. Esto se debe a que las personas cada vez se preocupan más por su bienestar físico y mental. A propósito de esto, verse bien genera un aumento de la autoestima y, por ende, de la felicidad.

Por otra parte, hoy en día, los tratamientos más populares no resultan invasivos y pueden realizarse en sesiones que, por lo general, son breves. Un buen ejemplo de esto son las aplicaciones de cosméticos bioluminiscentes que se conocen con el nombre de Fhos-Procyon. Según indican especialistas, como los del centro de estética Nova Estetica Banyoles, estas aplicaciones pueden mejorar el aspecto de la piel tanto en el rostro como en el cuerpo.

Tratamientos de belleza facial y corporal en Nova Estetica Banyoles Actualmente, este centro de estética dispone de tres cabinas y un equipo compuesto por cinco personas que puede aplicar distintos tratamientos. En todos los casos, los profesionales de Nova Estetica Banyoles realizan una valoración inicial para determinar si el tratamiento que el cliente solicita es el adecuado para satisfacer sus necesidades.

En particular, para llevar adelante un tratamiento facial es fundamental valorar correctamente el tipo de piel. Por otro lado, estos especialistas indican que una buena parte del resultado final se relaciona con el mantenimiento que se debe llevar a cabo en casa. De hecho, los programas faciales pueden resultar menos efectivos si no se complementan de manera domiciliaria. Por este motivo, el compromiso del cliente resulta muy importante.

A su vez, si algún cliente solicita un tratamiento que no se adecúa a sus características, los profesionales de este centro ofrecen asesoramiento para encontrar los más convenientes para cada momento y tipo de piel.

Con Fhos-Procyon es posible conseguir un efecto wow Según indica Montse Torrés Vázquez, dueña de Nova Estetica Banyoles, los resultados que ofrecen los tratamientos Fhos-Procyon son “espectaculares”. En este sentido, estas aplicaciones suelen generar un efecto wow desde la primera sesión. Además, cabe destacar que no todas las pieles son iguales y a algunas personas se les notan los efectos más adelante. De todos modos, en la mayoría de los casos los cambios se producen de manera inmediata.

Para verificar estos avances se suelen tomar fotos antes de comenzar con el proceso. De esta manera, es posible registrar los cambios que se consiguen en el aspecto de cada persona.

Por último, este centro de estética busca innovar constantemente en el uso de aparatología y cosmética. Para ello, su equipo se encuentra atento a las últimas novedades que se presentan en el mercado.

En el centro de estética Nova Estetica Banyoles, es posible acceder a distintos tratamientos de avanzada para conseguir un aspecto más armonioso y equilibrado. De esta manera, es posible sentirse mejor con uno mismo.