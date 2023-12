¿Dónde encontrar tratamientos faciales y corporales en Terrassa? Ser Jove

Joe Olmo Nieto es el nombre de la dueña y directora responsable de uno de los centros de estética más destacados de Terrassa, Cataluña. Se trata de Ser Jove, un lugar donde se especializan en todo tipo de tratamientos estéticos, principalmente faciales. Allí, no solamente cuentan con un equipo de profesionales altamente cualificados, sino también con la tecnología necesaria en un total de 5 cabinas en las cuales se llevan a cabo los tratamientos. En una entrevista dada por Joe Olmo Nieto, explica un poco más acerca de todo lo que se hace en el centro Ser Jove.

Especialistas en tratamientos faciales y antiedad Joe Olmo Nieto afirma que en su centro de estética se especializan principalmente en todo tipo de tratamientos faciales. Sin embargo, dado que el lugar está equipado con aparatología de última generación y además cuentan con personal experto altamente cualificado, tienen suficiente recurso humano y tecnológico para ofrecer una variedad de tratamientos corporales. En la entrevista, la especialista ha afirmado que lo que más se potencia en su centro son los tratamientos antiaging. Todo esto mediante procedimientos no invasivos y prácticamente indoloros que favorecen el rejuvenecimiento facial y corporal, logrando resultados extraordinarios. Uno de los factores que distinguen a Ser Jove del resto, es que analiza la piel del paciente de manera exhaustiva y comprometida para determinar cómo está y qué necesita. De esta manera, se puede decidir exactamente el tratamiento que se requiere, todo bajo un plan de belleza bien definido, una cura y posteriormente un mantenimiento. Todo esto gracias al abanico de posibilidades y soluciones que es capaz de aportar este centro de estética.

La ventaja de contar con un equipo tecnológico multifuncional Ser Jove fue uno de los primeros centros de estética en hacerse con el equipo Fhos-Procyon, una tecnología innovadora y multifuncional que está revolucionando el mundo de la estética. La tecnología que incorpora este equipo le permite ser utilizado para una variedad de tratamientos faciales y corporales, logrando resultados extraordinarios en tiempo récord desde la primera sesión. De hecho, Joe Olmo Nieto asegura en la entrevista que ella misma ha dejado de aplicarse otro tratamiento que no sea el Fhos-Procyon, ya que además de asegurar resultados excelentes, estos se consiguen en tan solo 15 o 20 minutos. Esta misma fascinación la comparten sus clientes, quienes también han quedado sorprendidas por lo rápido y lo buenos que son los resultados que ofrece esta nueva tecnología.

Actualmente, Ser Jove se encuentra en una etapa de crecimiento, pero a juzgar por lo que ha podido lograr hasta ahora y la gran receptividad y satisfacción que manifiestan sus clientes, se puede afirmar que se está frente a uno de los centros de estética más destacados de toda Cataluña.