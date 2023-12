¿Dónde encontrar un gimnasio con entrenador personal? VivaGym

El ejercicio físico es importante para tener un cuerpo y mente más saludable. Pero para lograr los mejores resultados de un entrenamiento es fundamental tener disciplina, organizadas las rutinas correctas, un plan de alimentación adecuado según el tipo de entrenamiento, un buen planning de horarios, etc. Todo esto se puede conseguir con la ayuda de un entrenador personal capacitado y cualificado. En la cadena nacional española de gimnasios llamada VivaGym, no solamente se encuentran algunos de los mejores equipamientos de ejercicio y zonas de entrenamiento de la actualidad, sino que es un gimnasio con servicio de entrenador personal para sacar el máximo partido a las rutinas de ejercicio.

Un gimnasio con servicio de entrenador personal VivaGym es una exitosa cadena nacional de gimnasios low cost, pero que pese a lo accesible de sus cuotas, es uno de los más modernos y equipados que se pueden encontrar hoy en día en España. Los gimnasios de VivaGym cuentan con nada menos que 7 zonas de entrenamiento, espacios específicos con el equipo y las máquinas de última generación, necesarias para cada tipo de rutina. Entre estas áreas se encuentra, por ejemplo, la zona cycling, zona cardio, zona fuerza y zona HIT BOX, entre otras. Pero, además de eso, en sus gimnasios también se encuentra la posibilidad de contratar los servicios de entrenadores personales profesionales y con mucha experiencia en diferentes áreas de entrenamiento. Todos ellos dispuestos a ofrecer sus conocimientos y experiencia al servicio de los miembros del gimnasio. Con el entrenador personal, la persona puede contar con asesoría personalizada basada en sus características, necesidades y objetivos. Él se encargará de guiarla a través de los ejercicios, las rutinas, el tipo de alimentación, e incluso dar los consejos necesarios para lograr las metas físicas de la persona de manera exitosa y en el menor tiempo posible.

Ventajas de entrenar en un gimnasio con entrenador personal Al tener un entrenador personal a la hora de hacer ejercicios en VivaGym se obtienen una serie de beneficios. Por ejemplo, el cliente consigue acceder a un programa de ejercicios y alimentación completamente personalizado según sus objetivos, su anatomía, su estado de salud, forma física, etc.

Por otro lado, se obtiene también orientación personal gracias a su conocimiento de las ventajas y desventajas que, en un caso particular, las rutinas de ejercicio pueden proporcionar. Pero quizás las características más valoradas de un entrenador personal es que ellos se encargan de ofrecer la motivación necesaria para mantenerse constante y disciplinado en el ejercicio a lo largo del tiempo hasta alcanzar la meta. Por último, un entrenador personal inspira, es capaz de convertirse en un modelo a seguir, sirviendo de inspiración para quienes están bajo su asesoramiento.

En conclusión, en VivaGym las personas pueden encontrar todo para un entrenamiento efectivo, seguro y con resultados garantizados. Y es que, por un lado, es una cadena que cuenta con todo lo necesario a nivel de espacios, equipamiento y tecnología de última generación para el entrenamiento, y por otro, cuentan con entrenadores personales siempre dispuestos a sacar lo mejor de las personas.