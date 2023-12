​BYD SEAL 100% eléctrico ya a la venta

BYD (Build Your Dreams), número uno mundial en fabricación de vehículos enchufables, tras más de 6 millones de unidades producidas, ya tiene disponible en su red de concesionarios oficiales, presente en Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid y Valencia, el nuevo BYD SEAL 100% eléctrico. Esta nueva berlina encuadrada en el segmento D combina un diseño deportivo y un espectacular dinamismo con un elevado nivel de confort y practicidad para sus cinco ocupantes, además de un completo equipamiento de serie y la revolucionaria tecnología para vehículos 100% eléctricos desarrollada íntegramente por BYD.





Disponible en dos versiones, Design y Excellence-AWD, el nuevo BYD SEAL se ofrece con dos sistemas de propulsión, ambos con una batería de 82,5 kWh de capacidad. Su versión Design, que cuenta con una potencia de 230 kW (313 CV) dispone de una autonomía en ciclo combinado de 570 km y de 690 km en ciclo urbano (WLTP), está a la venta por 46.990 euros, que se reducen a 45.110 euros con la campaña promocional programada hasta el 31 de diciembre de 2023 y 36.900 euros para quien se adhiera al Plan MOVES III incluyendo el achatarramiento y la aportación de la marca.

El BYD SEAL Design ofrece un amplio equipamiento de serie, que incluye elementos como el techo solar panorámico, llantas de aleación de 19 pulgadas en acabado bicolor o la ya característica pantalla de 15,6” con rotación eléctrica con función inteligente por voz e integración del smartphone vía Android Auto o Apple Car Play.

Su dotación en términos de seguridad y avanzados sistemas de conducción (ADAS) es igualmente generosa, por lo que incluye aviso de colisión frontal, frenado automático de emergencia, aviso de colisión trasera, alerta de tráfico trasero cruzado y frenado automático ante tráfico trasero cruzado, asistente de mantenimiento de carril, asistente de cambio de carril y mantenimiento de carril preventivo.

También dispone de control de crucero adaptativo y control de crucero inteligente, cámara panorámica de 360 grados, detección de vehículos en el ángulo muerto, ESP, control de tracción, control de descenso de pendientes, retención automática del vehículo en pendientes, información inteligente de límites de velocidad y control inteligente de límites de velocidad.



El nuevo BYD SEAL Excellence-AWD eleva las prestaciones a un nuevo nivel gracias a sus dos motores, uno por eje, que le permiten ofrecer una potencia total de 390 kW (530 CV). Gracias a esto, consigue acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y ofrecer una autonomía en ciclo combinado de 520 km (WLTP). Ya está a la venta por 48.990 euros y 40.780 euros para quien se adhiera al Plan MOVES III incluyendo el achatarramiento y la aportación de la marca. Al igual que el Design, puede cargarse con corriente alterna hasta a 11 kW y con corriente continua hasta a 150 kW (del 30 al 80% en 26 minutos).

Una de las características específicas de la versión Excellence-AWD es su sistema de distribución inteligente del par iTAC (Intelligent Torque Adaption Control). Esta tecnología ha cambiado la forma con la que hasta ahora se conseguía estabilizar el vehículo, reduciendo la entrega de par, y se ha mejorado con la monitorización en todo momento, ya sea reduciéndola adecuadamente o aplicando un par negativo para mantener la estabilidad del vehículo. Gracias a la mayor velocidad de reconocimiento y al cambio en los métodos de ajuste, el iTAC eleva a un nuevo nivel la distribución del par, adaptando su comportamiento a tiempo real para garantizar que el conductor siempre tenga el máximo control.

Otro de los elementos que definen el comportamiento del BYD SEAL Excellence-AWD es su sistema de suspensión semiactiva con amortiguadores adaptativos, que regulan su respuesta para ajustarse al estado de la superficie por la que se transita.

El SEAL concentra el diseño y la tecnologías más innovadoras de BYD

Tras el recientemente lanzado BYD DOLPHIN, el nuevo BYD SEAL es el segundo modelo europeo de la serie BYD Ocean, que adopta el lenguaje de diseño Ocean Aesthetics, lo que le confiere una imagen dinámica, elegante y muy distintiva, además de un destacable coeficiente aerodinámico de 0,219. La nueva berlina de BYD ha obtenido este año el prestigioso galardón IF Design en su categoría, y tiene la firma del reconocido diseñador Wolfgang Egger junto a su equipo del centro global de Diseño de BYD donde trabajan más de 800 personas.



El BYD SEAL está basado en la vanguardista e-Platform 3.0 de BYD, una arquitectura diseñada específicamente para vehículos 100% eléctricos que permite no sólo un excelente comportamiento dinámico, sino también unos elevados estándares de seguridad que le han hecho merecedor de las cinco estrellas EuroNCAP. También cuenta con el innovador sistema de propulsión eléctrico 8 en 1, que integra ocho de los componentes clave para la propulsión, carga, control y gestión.

Al igual que todos los turismos de BYD que se comercializan en Europa, el BYD SEAL está equipado de serie con la revolucionaria Blade Battery. Esta batería consta de 172 finas celdas alargadas dispuestas como cuchillas -blades-. Además, la Blade Battery utiliza litio hierro fosfato (LFP) como material catódico, capaz de ofrecer un mayor nivel de seguridad y durabilidad que las baterías de iones de litio convencionales.

No sólo esto, sino que el BYD SEAL es el primer vehículo en implementar la avanzada tecnología Cell to Body (CTB) de BYD, lo que significa que la batería forma parte de la estructura del propio vehículo. Esta característica pionera constituye una diferencia fundamental para garantizar niveles sin precedentes en cuanto a seguridad, rigidez torsional, dinamismo y aprovechamiento del espacio interior.

La nueva berlina del segmento D de la marca también equipa de serie un sistema de bomba de calor de elevada eficiencia. Esto repercute en una eficiente regulación de la temperatura de la batería mediante la refrigeración y el calentamiento directos del refrigerante, así como la climatización del habitáculo con un bajo consumo de energía. La bomba de calor también puede absorber el calor residual del sistema de propulsión eléctrico y soportar temperaturas de entre -30 °C y 60 °C. La tecnología de baterías de BYD también es compatible con V2L (Vehicle-to-Load), lo que permite utilizar el BYD SEAL como fuente de alimentación portátil para distintos dispositivos eléctricos (hasta 3 kW).

La frase del diseñador y constructor Colin Chapman: "Más potencia te hace más rápido en las rectas, menos peso te hace más rápido en todos los sitios”.