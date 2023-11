María Calleja, CMO de YUP, elegida entre las 10 mejores emprendedoras de Cataluña por el EAE Business School Barcelona

La cofundadora de YUP, María Calleja, ha sido seleccionada como TOP 9 de un total de 100 proyectos propuestos por las diferentes organizaciones y entidades del ecosistema emprendedor catalán. El ranking publicado el pasado día 15 de noviembre por EAE Business School Barcelona ha elegido a las 10 mejores emprendedoras de Cataluña en el EAE TOP 10.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de Women Initiative, que quiere activar el networking y dar visibilidad y empoderar los proyectos de emprendeduría liderados por mujeres en el territorio catalán.

María Calleja y YUP están revolucionando el acceso a la micromovilidad sostenible urbana. Gracias a sus soluciones para aparcar cualquier vehículo de movilidad personal, contribuyen a reconstruir ciudades más sostenibles, mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones y conseguir el carbono neutral.

María fundó, junto a su hermano Branco, YUPcharge, empresa que celebra su 16º aniversario y que tiene sus orígenes en la fabricación de estaciones de carga de baterías para móviles y otros dispositivos.

En 2020, utilizaron el know-how de los cargadores públicos para desarrollar un nuevo negocio: parkings de carga para los patinetes eléctricos.

Así nació YUP. Que, tras 3 años, se ha convertido en una de las empresas pioneras del sector con más plazas de aparcamientos de carga instaladas para micromovilidad de España.

¿Cuál es el éxito más importante que habéis conseguido?

A nivel nacional e internacional estamos consiguiendo cosas que hace 16 años no hubiéramos imaginado. Proyectos en grandes ciudades europeas para ayudar a rediseñar las infraestructuras públicas, o marcas reconocidas que confían en nuestras soluciones para equipar sus instalaciones.

Pero quizá me quedaría con la parte humana, ver cómo gracias al esfuerzo y al trabajo conjunto hemos contribuido a posicionar YUP como una marca referente.

¿Cómo se motiva a los ayuntamientos para que apuesten por la movilidad sostenible?

Es palpable que vivimos un momento de cambio en muchos aspectos de la vida. El cambio de mentalidad sobre la sostenibilidad y el cuidado del planeta es uno de los grandes giros de este siglo. Es una cuestión de información, formación y tiempo. Porque el cambio está ya aquí.

Horizonte 2030; ¿cómo crees que llegaremos?

Llegaremos a pie, en bici, en patinete o en nuevos vehículos de movilidad personal y sostenible. Llegaremos más sanos, respirando aire más limpio. Y llegaremos a ciudades reconstruidas a medida de los ciudadanos.

¿Qué proyectos tenéis pendientes de desarrollar y qué necesitáis para desarrollarlos?

El imaginario de YUP es tan rico como si de una novela de fantasía se tratase. Nos gusta contar con talento en el equipo y soñar, no parar de soñar. Hoy tenemos 14 proyectos en diferentes etapas de desarrollo cada uno, y cada uno con necesidades distintas. Pero al final siempre cada uno de ellos es una combinación de talento, tiempo e inversión.

A nivel personal, ¿qué te ha llevado a involucrarte tanto en la movilidad sostenible?

Es como una semilla que se va gestando. 16 años de emprendimiento, otros tantos de experiencia y grandes dosis de curiosidad te van haciendo caminar en una dirección con un destino que tal vez desconoces. Y de repente pivotas, surge un "eureka", todo se alinea hasta con tus propios valores y se juntan los caminos de lo personal y lo laboral.

¿Cuál es tu próximo reto?

A nivel profesional, el reto que tengo a la vista es proyectar la marca YUP a nivel internacional, posicionada como uno de los principales players del mapa de la micromovilidad, con una clara responsabilidad social corporativa de impacto y filantropía.