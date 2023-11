Nuevas tendencias en decoraciones para bares, con D’menu

Las decoraciones para bares son un aspecto imprescindible para fidelizar a los clientes actuales y atraer a los potenciales, debido a que la calidad de la comida y bebida no son los únicos elementos importantes para lograr este objetivo.

Por ello, la aplicación web D'menu ofrece una serie de recomendaciones para los negocios de restauración, entre los que se incluyen los bares, de manera que sea posible mejorar la experiencia de los usuarios. Asimismo, la plataforma cuenta con herramientas fáciles de utilizar y muy asequibles para crear, gestionar y actualizar menús digitales.

D’menu ofrece una guía sobre las tendencias que existen en decoraciones para bares Con base en su experiencia dentro del sector culinario, la guía D’menu contiene las tendencias que existen en decoraciones para bares, para ayudar a generar un espacio atractivo y sociable. De acuerdo a la plataforma, un aspecto fundamental en la decoración es crear espacios funcionales, por lo que añadir elementos inútiles resulta un problema.

En este sentido, la tendencia vintage proporciona elegancia y frescura a cualquier bar, mientras que la tendencia nórdica prioriza la funcionalidad a través de espacios abiertos con mucha presencia de luz. A diferencia del vintage y el nórdico, el estilo minimalista apunta a la utilización del mobiliario estrictamente necesario, la amplitud y los colores claros.

Por su parte, las decoraciones para bares con tendencia canadiense reproducen la amplitud como base, aunque se inclina hacia colores más oscuros, mientras que la tendencia eco incorpora plantas y terrazas. Por su parte, el estilo industrial se caracteriza por incluir muchos metales en un ambiente austero, a diferencia de la tendencia bohemia, donde existe una mezcla de colores y texturas para evocar rebeldía.

La decoración para bares debe incluir una serie de elementos para lograr la armonía del lugar En vista de que existen muchas tendencias en decoraciones para bares, muchos negocios pueden decidir no seguir ninguna y apostar por un esquema propio, siempre y cuando logren establecer una armonía. Para alcanzar este propósito, D’menu ofrece algunos consejos sobre cómo utilizar mesas redondas en lugar de cuadradas, debido a que son más efectivas a la hora de optimizar el espacio y no limitan el número de personas.

Otro de los consejos que ofrece la plataforma es optar por bancos en vez de sillas, especialmente cuando el lugar es pequeño, además de lámparas colgantes y vegetación abundante como decoración. Por otra parte, la creación de diversos ambientes en un mismo lugar es una excelente idea en el 2023, debido a que garantiza la privacidad.

En la actualidad, las decoraciones para bares presentan diferentes opciones que pueden ser implementadas por los propietarios de un negocio, por lo que recibir asesoría puede ser una buena idea. A través de su blog, la plataforma D’menu brinda información importante para quienes tienen en mente aportar un valor añadido a su bar o restaurante.