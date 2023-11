Cinco canales de YouTube para cantantes principiantes

Quizás estés en busca de aprender a cantar, pero no sabes dónde hacerlo. O incluso, quieres tomar clases, pero no tienes presupuesto para pagar un coach vocal. Para quienes están en esta situación, YouTube puede ser tu mejor aliado.

Aquí te contaremos más sobre 5 canales de YouTube que te ayudarán a iniciarte en el mundo del canto y a progresar en tu camino musical. Lo mejor de todo, es que puedes hacerlo sin tener que pagar un solo peso.

Canal 1: Singing Simplified

Singing Simplified es un canal de YouTube creado por Steve Glazer, un cantante y profesor con más de 20 años de experiencia. Su objetivo es enseñar a cantar de una manera sencilla, divertida y efectiva, sin necesidad de conocimientos previos.

En su canal, encontrarás vídeos con ejercicios vocales, consejos para mejorar tu afinación, tu rango y tu tono, y tutoriales para cantar canciones populares. Además, Singing Simplified es un canal ideal para los que quieren aprender los fundamentos del canto y disfrutar del proceso sin tener que invertir en clases de canto.

Canal 2: Vocal Coach Reacts

Vocal Coach Reacts es un canal de YouTube que analiza las actuaciones vocales de los artistas más famosos del mundo. Su creador es Tristan Paredes, un coach vocal y un cantante profesional que comparte sus conocimientos y su pasión por la música. En su canal, podrás ver cómo reacciona a las voces de cantantes como Adele, Ariana Grande o Billie Eilish

Además, puedes aprender sus técnicas y trucos para cantar mejor. Vocal Coach Reacts es un canal que te inspirará a mejorar tu voz y a descubrir nuevos estilos musicales. Por si fuera poco, es un perfecto complemento a las clases de canto tanto online como presenciales.

Canal 3: The Vocal Lexicon

The Vocal Lexicon es un canal de YouTube que te invita a explorar tu potencial vocal y a expresarte con libertad. Su creador es O'Neil Gerald, un vocalista y un educador musical que te guiará en tu viaje vocal con su carisma y su energía.

En su canal, encontrarás vídeos con ejercicios de calentamiento, técnicas vocales avanzadas, análisis de canciones y covers. Recomendamos, ya que The Vocal Lexicon es un canal que te retará a salir de tu zona de confort y a experimentar con tu voz.

Canal 4: Madeleine Harvey

Madeleine Harvey es una coach vocal y una terapeuta del sonido que te ayudará a superar tus miedos y a cantar con confianza. Su canal de YouTube está lleno de vídeos motivadores, prácticos y divertidos que te enseñarán cómo mejorar tu respiración, tu postura, tu resonancia y tu expresión vocal. Todos, conceptos claves en el canto.

Madeleine Harvey es una coach que te acompañará en tu crecimiento personal y vocal. Ella te animará a cantar con alegría y autenticidad. Por si fuera poco, te dará recursos de gran valor para tu aprendizaje.

Canal 5: Jacobs Vocal Academy

Jacobs Vocal Academy es un canal de YouTube que te ofrece pistas profesionales para practicar tu voz en diferentes géneros musicales. Su creador es Jacobs Sorensen, un productor musical y un entusiasta del canto que te proporcionará las herramientas necesarias para entrenar tu voz como un profesional.

En su cuenta de YouTube, encontrarás pistas con diferentes escalas, arpegios, intervalos y ritmos que podrás usar para calentar, afinar, así como fortalecer tu voz. En Jacobs Vocal Academy es un canal encontrarás lo necesario para facilitar el aprendizaje del canto y te hará sentir como una estrella.

Conclusión

Como has visto, YouTube es una plataforma increíble para los cantantes principiantes, ya que ofrece una gran cantidad de recursos de calidad para aprender a cantar o mejorar tu voz. Además, de que todos estos recursos son completamente gratis.

Recuerda que la diversidad de contenidos disponibles en YouTube te permitirá ampliar tus horizontes musicales y vocales, y disfrutar al máximo de tu pasión por el canto.