Tour de la belleza otoño 2023

Como ya va siendo un clásico, llega el esperado Tour de la belleza en su edición de otoño, de la mano de nuestra querida Pilar Carrizosa, periodista y escritora experta en lifestyle.

En esta ocasión el lugar elegido fue el hotel El Palacio de los Duques Gran Meliá, un palacio isabelino del siglo XIX inspirado en la obra de Velázquez y ubicado en el céntrico Madrid de los Austrias.



Entre las novedades descubrimos:

ELLA BACHÉ

Ella Baché, nació en Budapest y se inspiró en las campesinas de su país para crear la mítica Crème Tomate. La leyenda dice que las campesinas de este país tomaban un tomate y lo cortaban en dos para limpiarse la piel cuando terminaban de trabajar en el campo, lo pasaban por el rostro dejándolo limpio y resplandeciente. Fue así como Ella Baché seleccionó el tomate como ingrediente principal para crear una crema capaz de nutrir la piel, aclararla y calmarla de las agresiones diarias. Desde su creación en 1936 de la primera crema iluminadora con AHA de Tomate hasta hoy, Ella Baché continúa con este enfoque visionario.

En la nueva edición del Tour de la belleza hemos podido conocer de primera mano su crema de tomate Original, Ella Bache Tomate Glow, un cóctel que contiene un complejo sinérgico exclusivo de 4 antioxidantes de tomate: 2 de tomate rojo y 2 de tomate blanco, y que aportan un rendimiento científicamente probado multiplicando la acción de protección antioxidante y consiguiendo a la vez una activación de la regeneración célula.

El Principio activo es un Complejo sinérgico de Antioxidantes de Tomate cuyas acciones son: 1. Luminosidad: Brillo – Claridad – Uniformidad 2. Textura de la piel: Piel suave – Poros minimizados – Arrugas y líneas finas suavizadas.



También conocimos su Essence Micro—Peeling, un producto para usar a diario antes del serum. Ilumina y suaviza, un dúo de 2 antioxidantes de tomate para preservar las células, estimular su capacidad de renovación y mejorar la calidad de la piel.

Independientemente de cómo tengamos la piel, se recomienda hacer al menos una vez al año una cura de tomate para mantener la piel bella, sana y luminosa. Además esta crema es ideal para los cambios de estación. www.ellabache.es

AZACONSA

La idea es vitaminarse en época de frío donde el desgaste del organismo pasa factura con el cambio de estación. En el apartado de nutricosmética hemos conocido el lanzamiento del Multivitamíco+Q10 de Azaconsa, un multivitamínico compuesto de 13 vitaminas, 10 minerales y Coenzima Q10, un antioxidante que el cuerpo produce de forma natural pero disminuye con el paso del tiempo.

Las células usan esta coencima para recuperar las carencias de la misma en aras de completar el proceso de su crecimiento y mantenimiento. Además ayuda a recuperar el nivel de los valores diarios de referencia necesarios para una vida saludable y plena de energía.

También se ha descubierto que los niveles de CoQ10 son más bajos en personas con ciertas afecciones, como enfermedades cardíacas, y en quienes toman medicamentos para reducir el colesterol llamados estatinas. Por ello es un nuevo producto imprescindible en una apuesta por una óptima calidad de vida para sentirse en forma. www.azaconsa.com

PAYMANI

Paymani es una firma cosmética natural formulada en Suiza en 1981. Su Natural Rich Cream es la mítica crema hidratante facial de Paymani, regeneradora y antiarrugas, formulada con los ingredientes más puros, una crema ideal para pieles secas o maduras.

El secreto del éxito de esta fórmula es que es todo principio activo, es decir, una combinación científica de aceites y extractos vegetales naturales, sabia y cuidadosamente emulsionados. Ello alimenta la piel completa y eficazmente, consiguiendo que los nutrientes, las vitaminas y los antioxidantes actúen en su máxima expresión. Se podría decir que para las pieles secas o maduras es como encontrar agua en el desierto.

Otra de sus grandes ventajas es que es multifunción, es decir, se aplica en cara, cuello, escote y sustituye también al contorno de ojos. Dos o tres aplicaciones y la piel luce un aspecto más jugoso, luminoso y elástico.



Entre sus beneficios: mejora la estructura de la dermis, aporta firmeza, perfeccionando y regenerando la piel, atenuando arrugas, líneas finas y capilares rotos. Además, gracias a su contenido natural de caroteno, combate y previene las manchas pigmentadas y despigmentadas. Las pieles fieles a este clásico de la hidratación son las llamadas “Pieles Paymani”, porque llaman la atención por su aspecto luminoso, hidratado y sano. https://paymani.es

VOSSMAN

Vossman empezó su desarrollo allá por el año 2008, de origen y fabricación 100% española, con instalaciones de Vitoria y León, y presentes en más de 40 países.

Estos días nos han mostrado su nuevo equipo de Diatermia, portátil y de diseño único, con la mayor potencia efectiva. Una Radiofrecuencia monopolar de alto rendimiento que trabaja a través de la hipertermia profunda, con aumento de temperatura de forma localizada y controlada en las capas profundas de la piel, y no en la superficie, produciendo un aumento en la producción natural de colágeno, a través de la aceleración del metabolismo de los fibroblastos; y una mejora de la circulación sanguínea y linfática, oxigenando los tejidos.



Como novedad esta radiofrecuencia puede aplicarse con las manos, a través de unos innovadores manguitos, que permiten trabajar la corriente a través del operador de forma inocua para él, facilitando llegar a zonas inaccesibles con los electrodos y darle a cada tratamiento el valor 360º que supone unir la aparatología y la ciencia con la sabiduría del trabajo manual por parte del especialista. Su regulador automático de potencia se equilibra independientemente de la distancia entre el electrodo y la placa de retorno, manteniendo el calor o hipertermia profunda en toda la zona tratada, haciendo que el tratamiento no pierda efectividad. Su nuevo diseño que, además de funcional y moderno, hace que sea portátil gracias a sus 3,5 Kg, facilitando su uso en los centros profesionales o en servicios VIP de estética a domicilio. https://www.vossman.com/

AMAKANDÚ

Amakandú es una firma de cosmética enamorada de la naturaleza y lo natural, es por ello que ofrecen productos ecológicos y veganos de muy alta calidad.

Su propuesta: el Pack especial para durezas de pies de Amakandú 100% fabricado en España, que se compone de:

1.- Crema de pies en formato bálsamo. Es bio, natural, vegana y halal friendly con ingredientes activos como el aceite de oliva y almendras dulces, uva, ricino, karité y sésamo, cera vegetal, extracto de sauce y aceite esencial de gaulteria que hidrata y aporta frescor. El efecto queratolítico del extracto de sauce favorece el desprendimiento de las células muertas de las callosidades, y actúa como renovador celular, agente antibacteriano y antiinflamatorio. Esta crema es ideal para personas mayores, deportistas o resto de personas que tengan problemas de durezas.

2.- Una piedra de vidrio reciclado, un producto alternativo a la piedra pómez natural y que se obtiene a partir de la fusión de polvo de vidrio reciclado (proceso térmico a altas temperaturas, similar al de la naturaleza en la formación de piedra pómez volcánica), al que no se le añaden resinas, plásticos ni compuestos derivados del petróleo, sin minerales, sin microplásticos, o partículas metálicas, presentes en las piedras naturales, que puedan dañar la piel.

Con esta novedad se obtiene un material totalmente inerte, cuya estructura porosa, homogénea y de abrasividad uniforme, garantiza la total seguridad de uso y la máxima eficacia en el tratamiento. Su aplicación es en 2 pasos: por la noche; sólo en zonas con durezas y dejar absorber. Por la mañana, limar con la piedra realizando movimientos circulares.

Contraindicaciones: No utilizar en zonas sin durezas de los pies. https://amakandu.com/es/

Por aquí una muestra de todos los productos presentados