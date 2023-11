La micropigmentación y microblading y sus principales diferencias

Hoy en día, es una tendencia que las mujeres luzcan unas cejas hermosas, definidas y pobladas. Afortunadamente, existe una gran diversidad de métodos efectivos y algunos de los más demandados son la micropigmentación y el microblading, dos técnicas de maquillaje semipermanente.

Muchas personas interesadas se preguntan cuál es la mejor alternativa. Esta duda la puede despejar la experta en estética Alicia Alfonso, quien lidera el centro Dermopigmentación Clínica. La profesional explica que los dos procedimientos son eficaces. Sin embargo, indica que tienen algunas diferencias en cuanto a procedimiento, resultados y duración.

El método a elegir va a depender de los gustos y los requerimientos de cada persona y de las recomendaciones del especialista encargado del diseño de cejas. Sin embargo, cualquier elección que se haga garantiza un nuevo aire al rostro y una expresión más llamativa.

Diferencias entre micropigmentación y microblanding Alicia Alfonso comenta cuáles son las diferencias entre micropigmentación y microblading, para que las personas puedan determinar cuál es su alternativa preferida. Por un lado, explica que la micropigmentación consiste en implantar pigmentos de color en la piel penetrando a más profundidad pero siempre trabajando en la Epidermis, la capa de la piel más superficial. Esta tecnica permite trabajar pelo a pelo y también efecto polvo "shading", se puede dar una forma adecuada a la ceja, tapar todas sus imperfecciones y aportarle volumen. Este procedimiento no solo se aplica en las cejas, sino también en otras áreas tales como los labios y los ojos.

Por otro lado, Alicia Alfonso remarca que el microblading es una metodología relacionada con el tatuaje tradicional japonés, que consiste en dibujar las cejas pelo a pelo. Con la misma, no solo se puede cambiar la forma de la ceja, sino que también se puede modificar su color. A diferencia de la micropigmentación, el microblading es un proceso que se debe trabajar aún más superficialmente que la micropigmentación, es decir, tocando solo la zona más externa de la epidermis.

Qué instrumentos se utilizan en cada una de las técnicas Las técnicas mencionadas se realizan con instrumentos diferentes. Alicia Alfonso apunta que, para la micropigmentación, se utiliza una herramienta llamada demógrafo. Detalla que la misma está conformada por dos agujas: una de una punta, que se usa para dibujar la ceja y crear los "pelos" y otra de tres, cuatro o cinco puntas para hacer el relleno o el sombreado, según cada caso.

Para el microblading, los expertos apelan a una especie de pluma de metal de tamaño reducido, muy parecida a un bisturí, denominada tabori. Este implemento sirve para trazar líneas que se asemejen a la forma de un pelo.

Alicia Alfonso remarca que los métodos de maquillaje semipermanente se diferencian también por su tiempo de duración. Indica que, generalmente, el microblading dura aproximadamente 12 y 18 meses, mientras que la micropigmentación dura entre 2 y 3 años. No obstante, precisa que todo puede variar de una persona a otra por factores como el tipo de piel, factores hormonales la exposición al sol y el cuidado que se le dé a la ceja.

Cómo se perciben las cejas con cada una de las técnicas Alicia Alfonso manifiesta que las dos técnicas son efectivas, pero aclara que, con cada una de ellas, los resultados son completamente distintos. A la hora de tomar una decisión, hay que evaluar bien qué es lo que se desea y escuchar las recomendaciones de un experto.

Con el microblading, se pueden obtener unas cejas bastante naturales. Es una técnica alidada para quienes tienen cejas dispersas y sin una forma definida y está altamente recomendada para las mujeres que no tienen cejas por problemas como la alopecia o a raíz de tratamientos como la quimioterapia. En el mismo orden de ideas, la micropigmentación sobresale por ser una metodología bastante duradera, pero que no deja las cejas tan naturales como el microblading, ya que el pelo queda algo más grueso.

Contraindicaciones de las técnicas de maquillaje semipermanente de cejas Alicia Alfonso explica que ambas técnicas de maquillaje semipermanente no tienen ningún tipo de riesgo, pero que están contraindicadas para mujeres embarazadas, personas diabéticas, alérgicas o con antecedentes de queloides. Tampoco pueden someterse a ellas quienes estén bajo un tratamiento de anticoagulantes.

Adicionalmente, Alicia Alfonso destaca que las personas que se someten a estos tratamientos no experimentan dolor, sino una especie de molestia, ya que antes de la ejecución pueden si lo desean, acudir con una crema anestésica o calmante.

En conclusión, cualquiera de las técnicas que se elija será una buena decisión. Mientras que la micropigmentación ofrece una apariencia más duradera, el microblading destaca por su aspecto natural y trazos más finos. Ambas opciones brindan soluciones personalizadas para realzar la belleza de las cejas.