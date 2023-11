​FIAT rinde homenaje al centenario de Disney con un regalo exclusivo

La presentación de los cinco Topolino one-off tuvo lugar en la Casa 500, en la cuarta planta de la prestigiosa institución de arte "Pinacoteca Agnelli" en Turín, donde se vive un viaje a través del arte y el tiempo con motivo del 100 aniversario de Disney, y el 95 aniversario de Mickey Mouse, así como el centenario de Lingotto.



Olivier Francois, CEO de FIAT y CMO Global de Stellantis, comentó: "Las historias de FIAT y Disney están muy unidas, ya que tanto Disney como el Lingotto celebran su centenario, y los 2 Topolinos -el icono de Disney y el primer Fiat 500- llevan décadas inspirando el arte, el arte callejero y la moda.

Tenemos mucho más en común que un nombre: ADN, autenticidad, la importancia de aportar a la gente sencillez, calidez y alegría. El valor de dejar que la gente vea el mundo y el futuro con una sonrisa y optimismo, la forma de conectar con un público más joven. El nuevo Fiat Topolino contribuirá a ello ofreciendo una movilidad eléctrica "sonriente" a las personas. Hoy me enorgullece presentar nuestro homenaje a Disney con cinco Topolino únicos especiales, todos ellos inspirados en el icónico personaje de Disney que motivó el apodo de nuestro Topolino en los años 30".

Daniel Frigo, Country Manager de The Walt Disney Company Italia & Turquía y Jefe de Studio Italia, declaró: "En Disney estamos increíblemente orgullosos de formar parte de la cultura y la increíble creatividad de Italia. Este amor por Italia nos ha inspirado para forjar una relación basada en el respeto y la confianza tanto con los italianos como con FIAT. Nos sentimos realmente honrados de poder celebrar nuestro centenario con este momento mágico que une de nuevo a FIAT y Topolino, en el espíritu de la creatividad y el vínculo de la amistad."



Para celebrar esta cautivadora alianza, no bastaba con un evento automovilístico tradicional, sino que el resultado fue un proyecto en el que dos equipos de diseño con conocimientos diferentes, se divirtieron juntos para realizar algo mágico que hubiera llegado al corazón de la gente transformando "el Ratón" en una Musa. Estos Fiat Topolino únicos representan un viaje a través del tiempo y del arte: desde la época en que nacieron los dos Topolino hasta hoy. Con el objetivo de crear algo icónico que pudiera unir a dos estrellas.

Para celebrar aún más Mickey Mouse y el Fiat Topolino, se instalará una exposición de estas 5 piezas únicas, en colaboración con la Pinacoteca Agnelli, en la rampa norte del edificio Lingotto. en Turín.

Los visitantes del centro comercial podrán pasear por la rampa y admirar los 5 Fiat Topolino únicos al llegar a la pista. Una hermosa combinación en nombre de la creatividad y la cultura popular. Inspirándose en los creativos de Disney, FIAT Centro Stile dotó a los cuatro Fiat Topolino de una segunda piel, una piel que le permite expresar cualquier aspecto del mundo de los otros Topolino; además, el quinto se diseñó con la colaboración especial del artista de Disney Cavazzano.

Además del diseño festivo de Cavazzano, los otros cuatro Topolino -obras de arte- están arraigados en un ambiente y un movimiento artístico distintos para cada uno de ellos. Estos ambientes giran en torno a cuatro temas: histórico, moderno, callejero y abstracto.

La historia comienza con el tema histórico al que rinde homenaje el Fiat Topolino. Se inspira literalmente en los gráficos del primer cortometraje de Disney "Steamboat Willie", adorado por el pueblo, que no sólo llegó con la revolucionaria innovación del sonido sincronizado en el mundo de la animación, sino que también quedó inmortalizado como exposición en el MoMA de Nueva York.

El Fiat Topolino, inspirado en el arte moderno, incorpora una textura con las iniciales de Mickey Mouse como segunda piel para proporcionar una sensación de energía positiva, celebrando la visión de futuro compartida de forma brillante, colorida y optimista de FIAT y Disney: ambas marcas adquieren un estatus icónico en el arte y la cultura modernos.

La librea abstracta es un homenaje a otro aspecto de la creatividad de Disney, y a la forma en que renueva las claves de estilo clásicas a través de toques gráficos y símbolos abstractos. Esto le confiere un fuerte impacto visual, pero también una sensación de elegancia.



Por último, la creatividad callejera contiene referencias de grafiti que rinden homenaje a Mickey Mouse con un toque urbano, al tiempo que impulsan la alegre movilidad urbana que inspiró la última obra de arte.

Las celebraciones del centenario de Disney y Lingotto fueron un esfuerzo conjunto para homenajear a dos figuras icónicas: ambas pequeñas en estatura pero enormes en atractivo, homenajeadas a través de la creación de cinco piezas únicas, que pretendían ser un regalo de cumpleaños para Disney, girando en torno a la atmósfera mágica que rodea a dos iconos que han escrito la historia en su campo, haciendo soñar a la gente en nombre de "Topolino".

