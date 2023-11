¿Qué es un catalizador de coche?

El grave deterioro del medioambiente ha incitado una serie de cambios dirigidos a distintos sectores para disminuir el impacto de la actividad humana sobre el planeta. Cuando se trata del sector automotriz, una de las exigencias actuales en España es la presencia de un catalizador de coche en todos los vehículos nuevos.

Esta medida tiene la intención de reducir la contaminación del aire, ya que como lo explica Neumáticos Porpoco, el catalizador de coche disminuye al menos 60 % de los gases tóxicos, aunque modelos más avanzados suprimen hasta 90 % de las emisiones.

Catalizador de coche Neumaticos Porpoco explica que, en términos generales, la palabra catalizador se le puede atribuir a cualquier sustancia o dispositivo con la capacidad de producir un cambio o reacción sobre otra sustancia. Pero, cuando se trata de vehículos, el catalizador es una pieza que se instala en el sistema de escape del motor para modificar la composición de los gases contaminantes y convertirlos en agentes inofensivos antes de que lleguen al medioambiente.

Dentro del catalizador de coche, se encuentra un bloque de cerámica con microconductos y cuenta con un revestimiento de materiales como paladio, platino o rodio, que alcanzan altas temperaturas cuando el motor comienza a generar los gases. Cuando el conversor catalítico está activado, capta las partículas de hidrocarburos no quemados (HC), óxido de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO).

Acto seguido, comienza un proceso de reacciones para convertir esas sustancias nocivas en otras menos dañinas como el dióxido de carbono (CO₂), el nitrógeno (N2) y el agua (H₂O).

Catalizadores en el combustible Por otro lado, también existen los catalizadores químicos que se agregan al combustible, tanto gasolina como diésel. Se trata de aditivos que se añaden para que el combustible sea más limpio y, por lo tanto, genere menos gases nocivos. Pero, de acuerdo con Neumaticos Porpoco, generalmente la composición de esos aditivos es poco conocida, debido a que los fabricantes guardan el secreto para evitar el plagio de sus fórmulas.

Uno de los aditivos que en el pasado se usaba en la gasolina era el plomo, pero se eliminó después de que se adoptara el uso del catalizador mecánico, ya que ocasionaba averías.

¿Cuál es el peligro de circular con un catalizador de coche averiado? Todos los elementos que componen el catalizador de coche son fundamentales para un adecuado proceso de transformación de los agentes tóxicos en sustancias seguras. Por tal motivo, circular con un conversor catalítico averiado es muy peligroso, ya que se emiten gases nocivos en cantidades muy elevadas, algo que no solo repercute en el medio ambiente sino también en la salud de las personas, incluyendo al conductor y demás ocupantes del vehículo.

En ese sentido, ante la sospecha de que el catalizador no está funcionando de manera óptima, es recomendable solicitar los servicios de un taller mecánico de confianza como Neumaticos Porpoco, ubicado en Fuenlabrada. Allí, los clientes pueden obtener asesoría sobre las piezas adecuadas para equipar el coche en caso de avería, además de recibir consejos de mantenimiento y limpieza del catalizador.