La extracción de gases, vapores y humo es una de las principales cuestiones para tener en cuenta a la hora de equipar una cocina industrial, ya que este tipo de ambientes suelen ser cerrados y no cuentan con la ventilación suficiente. Por tales motivos, es fundamental contar con campanas para cocina industrial que cumplan con los estándares de diseño, seguridad y funcionamiento para limpiar el aire del ambiente antes, durante y después de la preparación de alimentos. En este sentido, Grupo Industrial es una empresa chilena especializada en la fabricación y comercialización de campanas para cocinas industriales modernas, funcionales y duraderas.

¿Cuál es la función de las campanas para cocina industrial? Las campanas para cocina industrial son elementos indispensables en hoteles, bares, restaurantes, fábricas o colegios en los que se lleva a cabo la cocción de alimentos en grandes cantidades, puesto que permiten aspirar y extraer de forma efectiva tanto el humo como los gases y vapores que se generan durante este proceso. De esta manera, no solo es posible garantizar la seguridad de las instalaciones, sino también brindar a los trabajadores un ambiente saludable.

Para elegir la campana adecuada, es necesario considerar el caudal de aire que debe extraer, aspecto que dependerá directamente de las dimensiones de la cocina. A su vez, es importante ubicar este tipo de sistemas de modo tal que puedan facilitar la salida de vapor, siendo recomendables aquellos modelos que aprovechan la misma energía que expulsan. No obstante, las campanas para cocina industrial deben cumplir con las regulaciones sanitarias impuestas por las autoridades y no deben ser instaladas sin haber realizado un estudio previo de los factores intervinientes en este tipo de espacios.

Gran variedad de campanas para cocina industrial, en Grupo Industrial Con envíos a todas las regiones de Chile y asesoramiento técnico especializado con visitas incluidas a las instalaciones de los clientes, Grupo Industrial se ha posicionado como una de las firmas líderes en ventilación para hogares, empresas y locales comerciales. A este respecto, esta compañía con una vasta trayectoria dedicada a la importación, fabricación y comercialización de artefactos de extracción de aire pone a disposición del público una amplia gama de modelos de campanas para cocina industrial modernas, funcionales y duraderas.

En este marco, es necesario destacar que todos estos aparatos se fabrican a medida e incluyen luz y un depósito recolector de grasa removible, además de un gancho para su instalación y 1 año de garantía.

Con el aval de más de 1.500 clientes y más de 300 proyectos de ventilación industrial realizados en todo Chile, Grupo Industrial es una de las mejores opciones al momento de adquirir campanas para cocina industrial.