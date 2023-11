Ductos de acero inoxidable para plantas de alimentos con Grupo Industrial

La industria alimentaria requiere de productos e infraestructuras de alta complejidad que cumplan con las normativas sanitarias actuales y con las exigencias de la elaboración de productos con altos estándares. Esto requiere el uso de materiales no reactivos, aditivos o absorbentes que eviten la alteración de los productos utilizados por la industria alimentaria, antes, durante y después del procesamiento de sus productos.

Grupo Industrial es una empresa líder en la fabricación de ductos de acero inoxidable para las empresas de alimentos, la cual ha ayudado a fortalecer la operación de compañías de todos los tamaños.

Acero INOX para ductos El acero inoxidable es uno de los materiales más utilizados por la industria alimentaria para la fabricación de sus ductos de ventilación, ya sea para el traslado de materias primas o para la elaboración de productos terminados.

Su alta resistencia a la corrosión y sus propiedades higiénicas convierten a este material en uno de los más indicados para su uso en la industria alimentaria, razón por la cual es solicitado por propietarios de todo tipo de negocios.

El acero INOX con el que se fabrican los ductos de acero inoxidable está compuesto por moléculas anticontaminantes que evitan el riesgo de contaminación cruzada, gracias a sus tratamientos de esterilización y duración. Este tipo de acero cuenta con una amplia gama de referencias capaces de soportar tareas pesadas dentro de la industria alimentaria, sin recurrir a insumos o complementos que puedan afectar la calidad de la comida.

La selección de cada referencia depende de factores como las tensiones durante su realización, las temperaturas utilizadas, las dimensiones del ducto, etc. Asimismo, la elección de cada modelo también está ligada a las necesidades de cada compañía, por lo que es importante contar con la asesoría necesaria para adquirir e instalar la infraestructura indicada.

Mantenimiento periódico para ductos de acero inoxidable Si bien estos ductos están hechos para tener una vida útil muy prolongada, su funcionamiento y estabilidad también depende de las acciones de prevención que se implementen dentro de la planta de procesamiento.

Es necesario que los ductos de acero inoxidable cuenten con un plan de mantenimiento periódico que permita remover residuos y mantener en funcionamiento todo el mecanismo. Además, también necesitan de productos de limpieza específicos que no vayan a alterar las condiciones moleculares del metal e impactar a largo plazo sobre la calidad de los productos alimenticios que se elaboran en la empresa.

Ductos de Ventilación Grupo Industrial cuenta con un amplio catálogo de ductos de acero inoxidable para la industria alimentaria, fabricados con acero INOX de alta calidad. Todos sus productos cumplen con las normativas sanitarias vigentes y cuentan con el respaldo de empresas de amplia trayectoria dentro y fuera del sector de los alimentos.

Con estos ductos, Grupo Industrial espera contribuir a la modernización de la industria alimentaria, ofreciendo insumos de infraestructura de calidad, fabricados con los más altos estándares.