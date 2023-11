La llegada autónoma de los huéspedes con cerradura inteligente y sus principales beneficios, por Raixer

Los hogares cada vez adquieren más herramientas inteligentes, gracias a la tecnología, permitiendo que los huéspedes puedan disfrutar de mayor comodidad y de muchas ventajas que de otro modo no podrían aprovecharse.

Las cerraduras inteligentes de Raixer son un buen ejemplo de cómo los avances tecnológicos pueden mejorar la experiencia de las personas, en este caso en cuanto a la apertura a distancia de puertas de manera autónoma.

No solo es una solución muy práctica y segura, sino que además permite a las personas controlar el acceso a una casa sin tener que desplazarse a abrir la puerta. Este y otros beneficios son los que se detallarán mejor a continuación.

Apertura autónoma de puertas con la solución inteligente de Raixer La firma Raixer es la responsable de la creación de las cerraduras inteligentes, dispositivos que vienen a modernizar en gran medida la apertura de cualquier tipo de puerta, de manera autónoma, a distancia y sin la necesidad de cambiar de cerradura. Con su uso, los huéspedes de una casa o de un alojamiento turístico tendrán una alternativa práctica y cómoda para acceder al interior de la propiedad, mientras que el propietario podrá ahorrar tiempo y dinero, además de tener un mejor control del acceso de las personas.

Estas cerraduras inteligentes están diseñadas para adaptarse y ser compatibles con cualquier tipo de puerta, desde las más antiguas hasta los modelos más modernos. Se trata en esencia de una solución completa para viviendas particulares y especialmente para la gestión de apartamentos turísticos.

Con su instalación, los usuarios podrán abrir las puertas de manera autónoma y a distancia de diferentes maneras, ya sea desde la app, a través de un código QR o mediante una llamada perdida, entre otros métodos.

¿Cuáles son las ventajas del uso de la cerradura inteligente para los huéspedes de un alojamiento? Uno de los aspectos más destacados es la posibilidad de realizar un check-in autónomo, lo que transforma la experiencia del viajero y agrega comodidad y seguridad a su estancia.

Flexibilidad y comodidad en el check-in

La combinación de cerraduras inteligentes Raixer con el check-in autónomo permite a los huéspedes llegar a su alojamiento en el momento que más les convenga, sin depender de horarios de recepción. Esto es especialmente útil para aquellos que llegan tarde en la noche o temprano en la mañana, evitando esperas innecesarias y permitiéndoles disfrutar al máximo de su estancia desde el principio.

Eliminación de largas esperas

Nada puede ser más frustrante para un viajero que llegar a su destino y encontrarse con largas colas en la recepción. Con las cerraduras inteligentes Raixer y el check-in autónomo, los huéspedes pueden evitar estas esperas y dirigirse directamente a su alojamiento, ahorrando tiempo y energía.

Mayor privacidad y seguridad

La seguridad es una prioridad para todos los viajeros. Las cerraduras inteligentes Raixer ofrecen un nivel superior de seguridad, ya que cada huésped recibe un código o acceso digital único que solo es válido durante su estadía. Esto garantiza la privacidad y reduce el riesgo de pérdida o copia de llaves físicas.

Flexibilidad en la duración de la estadía

Algunos huéspedes pueden optar por prolongar su estadía en el último minuto. Las cerraduras inteligentes Raixer permiten a los anfitriones otorgar fácilmente acceso adicional o extender la estancia de un huésped sin necesidad de intervención personal. Esto agrega flexibilidad tanto para los anfitriones como para los viajeros.

Menos interacción física

En la era de la distanciación social y la preocupación por la salud, el check-in autónomo y las cerraduras inteligentes minimizan la interacción física entre huéspedes y personal del alojamiento. Los viajeros pueden disfrutar de su estancia con tranquilidad, sabiendo que pueden acceder a su alojamiento de manera segura y sin contacto innecesario.

Evitar pérdida de llaves

Las cerraduras tradicionales con llave física pueden ser propensas a problemas, como la pérdida de llaves. Con las cerraduras inteligentes Raixer, este problema desaparece por completo, ya que los códigos digitales o las tarjetas RFID son difíciles de perder y fáciles de reemplazar en caso de necesidad.

Mayor control

Los huéspedes pueden tener un mayor control sobre su estancia mediante la posibilidad de gestionar su acceso desde sus dispositivos móviles. Esto incluye la capacidad de bloquear y desbloquear la puerta de su alojamiento de manera remota, brindando tranquilidad adicional en caso de pérdida de acceso o situaciones de emergencia.

Acceso a información de contacto

En caso de necesidad, los anfitriones pueden proporcionar a los huéspedes información de contacto directa a través de la aplicación, lo que facilita la comunicación y la resolución de problemas durante la estadía.

En conclusión, la combinación de las cerraduras inteligentes Raixer y el check-in autónomo ofrece una experiencia de alojamiento turístico más cómoda, segura y flexible para los huéspedes. Estas tecnologías no solo eliminan las molestias del check-in tradicional, sino que también brindan un mayor nivel de control y privacidad, permitiendo que los viajeros disfruten al máximo de su estancia desde el momento en que llegan.