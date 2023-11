Muerdo cerrará el año despidiendo su gira 'Gira y Cambia Todo' en Madrid y Barcelona, los meses de noviembre y diciembre. Serán tres conciertos muy especiales en los que pondrá fin a un gran año para el artista que le ha llevado a recorrer Latinoamérica en una extensa gira, pasando por Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay entre otros. Así como numerosas ciudades de España y parte de Europa.

Muerdo lanzó su último disco el pasado mes de abril. 10 años de flores, viento y fuego es un álbum que recoge 10 de los mejores temas de su carrera, los cuales ha interpretado junto con artistas nacionales e internacionales de la talla de Love of Lesbian, Los Caligaris, Valeria Castro, Tanxugueiras o Green Valley. Atravesando géneros que van desde el ska, indie, pop y raíz reinventa sus propias canciones de sus 6 álbumes de estudio, para dar lugar a este séptimo.

Desde sus inicios, el proyecto artístico Muerdo no ha dejado de desarrollarse, trascendiendo con los años desde los pequeños cafés hasta las grandes salas y festivales de Europa y América, adaptando el formato desde algo íntimo y acústico a una potente banda multicultural con gran riqueza rítmica e incitación al baile.

Durante este verano, ha pasado por numerosos festivales del país. También ha visitado Italia en el mes de octubre actuando en el Festival Dimondi. Pondrá fin a la gira con tres conciertos muy especiales, el 24 de noviembre en la sala Apolo 2 de Barcelona y el 1 y 2 de diciembre en la sala Galileo Galieli de Madrid.

Las entradas para estos conciertos se pueden comprar ya en SeeTickets.com.

Muerdo tiene publicados 7 discos, Flores entre el acero (2011) que contó con el del cantautor madrileño Luis Eduardo Aute. Tocando tierra (2013) que contó con la producción de Amparo Sánchez (Amparanoia). Viento sur (2015) que se perfila ya como una de las nuevas y mejores voces hispanoamericanas. La mano en el fuego (2018) álbum que publicó de la mano de Warner Music Spain. Fin de la primera vida (2020) con este disco Muerdo realizo una gira de más de 30 conciertos en hasta 7 países de Latinoamérica. La sangre del mundo (2021) una propuesta íntimamente ligada al folclore y los sonidos étnicos, pero en esta ocasión, despojado de todo prejuicio, atreviéndose también con sintetizadores, programaciones, samplers, loops y todo tipo de ornamentaciones electrónicas. Y su último disco hasta la fecha, 10 años de flores, viento y fuego (2023), un álbum que recoge 10 de los mejores temas de su carrera reinterpretados con artistas nacionales e internacionales.

