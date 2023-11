El rangoli más grande de España para celebrar Diwali

Como parte de la celebración de Diwali y el evento "Ole India", organizado por la Embajada India, la agencia de viajes Sociedad Geográfica de las Indias se enorgullece de haber patrocinado el rangoli más grande de España Dicho evento se celebró el 11 de noviembre de 2023 en el auditorio del Parque Enrique Tierno Galván. Este majestuoso diseño, con sus 32 metros cuadrados (4x8 metros) de colores vibrantes, no solo iluminó el evento, sino que también se convirtió en un hito notable que destaca la rica cultura de India.

La festividad de Diwali, conocida como el "Festival de las Luces", es una celebración hindú que simboliza la victoria de la luz sobre la oscuridad y la renovación espiritual. Es un momento de alegría y unión, y Sociedad Geográfica de las Indias eligió rendir homenaje a esta tradición a través de una manifestación artística única: el rangoli. Esta expresión de arte tradicional hindú se crea esparciendo polvos de colores en patrones intricados y simbólicos.

El evento "Ole India", organizado por la Embajada India, proporcionó el escenario perfecto para esta hazaña artística. Entre danzas, música y otras expresiones culturales, el rangoli gigante se erigió como un centro de atracción, capturando la atención de todos los asistentes y agregando una dosis adicional de esplendor a la celebración.

La creación de este rangoli monumental no solo resalta la habilidad artística de Neha, Bhavik, Tenzin, Nakul, Natalia, Pedro y otros muchos voluntarios que en tan solo 3 horas y media lograron completarlo, sino que también demuestra su compromiso con la promoción y preservación de las ricas tradiciones culturales de India. Desde la elección de los colores hasta la meticulosa ejecución, cada aspecto del rangoli reflejaba la autenticidad y el respeto hacia la cultura hindú.

Participantes de todas las edades se unieron para contribuir a esta obra maestra efímera, que se desplegó en un espacio de 32 metros cuadrados. La colaboración y el sentido de comunidad fueron evidentes a medida que cada mano aportaba su toque único a esta expresión colectiva de arte.

Durante la inauguración del rangoli, Pedro expresó su agradecimiento a la Embajada India y a todos los participantes, destacando la importancia de celebrar la diversidad cultural y fomentar el entendimiento intercultural. Este evento no solo fue una oportunidad para mostrar la destreza artística de la agencia, sino también para construir puentes entre comunidades a través de la apreciación mutua de las tradiciones culturales.

El rangoli más grande de España, además de ser un logro artístico, sirvió como un recordatorio de la belleza de la diversidad cultural y la importancia de celebrar festivales que trascienden fronteras geográficas. Sociedad Geográfica de las Indias se enorgullece de haber sido parte de esta experiencia única y está emocionada de seguir compartiendo la riqueza cultural de India a través del diseño de sus viajes a medida al subcontinente indio.