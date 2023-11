Jenni Hermoso comentará en DAZN el FC Barcelona - Real Madrid de la Liga F este domingo

DAZN ofrecerá en exclusiva el duelo de este domingo entre FC Barcelona y Real Madrid de Liga F. El partido, que atraerá los focos de todo el mundo y pondrá el liderato en juego, se podrá seguir en directo desde las 11:30 en DAZN, con la mejor previa en vivo desde el Estadio Olímpico Lluís Companys.





Jenni Hermoso debutará en DAZN como comentarista en un duelo que le ha despertado emociones y sobre el que tiene grandes recuerdos: “Estoy nerviosa, nunca lo he hecho y no esperaba que fuese en un partido tan bonito. Estoy muy emocionada y tengo ganas de vivirlo”.

El partido será el primero de Liga F que cuente con 12 cámaras durante la retransmisión, algo muy distinto al primer FC Barcelona – Real Madrid de la historia, en el que ella fue de la partida y sobre el que reconoce que: “Los partidos se llaman ‘Clásico’ ahora, pero cuando nosotras empezamos era la novedad. Aun así, siempre se han vivido mucho, ya que la motivación de pensar en el partido ya era suficiente (…) Hay mucha rivalidad fuera del campo, sabemos que hay mucha historia detrás. No era presión, pero sabíamos que era especial”.

Para Jenni, el de este domingo será el enfrentamiento más igualado entre ambos conjuntos: “El Barça sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo, pero el Madrid está trabajando muy bien y la distancia cada vez es menor, es muy bueno para el fútbol español”. Aunque la atacante tiene claro quién puede decantar el encuentro hacia el lado culé: “Para mí la clave es Hansen, hace muy poco ruido”.

La campeona del mundo ha querido poner en valor el talento que habrá sobre el terreno de juego y el potencial que tienen sus compañeras: “La calidad de las jugadoras españolas no se encuentra en ningún otro sitio. Hoy se ven los frutos del trabajo de mucho tiempo, verlo desde fuera es todo un orgullo”.

La delantera del Pachuca y de la Selección española estará acompañada de un equipo a la altura del partido, con Sandra Díaz como presentadora, Andrea Segura en la narración, y los comentarios y el análisis de Sandra S. Riquelme. Además de la mejor previa, que dará comienzo media hora antes del pitido inicial, los aficionados podrán disfrutar de entrevistas con las protagonistas antes del partido, en el descanso y al finalizar el encuentro.

Durante el partido, los usuarios de DAZN podrán chatear en vivo con otros aficionados a través de ‘La Grada’, la funcionalidad interactiva que permite vivir los partidos como si estuvieses en el mismo estadio y participar en encuestas y votaciones. Además, esta jornada todos los encuentros del juego ‘6 para ganar’ son de Liga F, y los usuarios que acierten el resultado del FC Barcelona – Real Madrid y de otros cinco duelos podrán ganar hasta 50.000€.

DAZN, el mejor fútbol femenino en un único destino

Además de acompañar a los fans durante el partido, el próximo martes 21 de noviembre a las 18:00, Andrea Segura y Sandra S. Riquelme ofrecerán en ‘La Central’ el mejor análisis del Barça – Real Madrid, así como del resto de la jornada de Liga F y de los momentos más destacados de la primera jornada de la UWCL.

‘La Central’ es el primer programa semanal en directo dedicado en exclusiva al fútbol femenino, en el que se reviven los mejores goles y jugadas de las competiciones que DAZN emite en España, entre las que destacan la UEFA Women’s Champions League, las cinco grandes ligas europeas, la NWSL y la Saudi Women´s Premier League.