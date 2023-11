Consejos para jugar, divertirse y ganar algo de dinero con el casino online

Los casinos online han supuesto una revolución para muchos usuarios, ya que permiten jugar a sus juegos favoritos del casino “presencial” directamente en sus ordenadores o dispositivos móviles. Sin embargo, para divertirse sanamente es necesario seguir algunos consejos.

Escoger la plataforma ideal

En primer lugar, es necesario buscar un proveedor de casino online que sea de calidad, que tenga buena valoración. Por ejemplo, Genting Casino, perteneciente al Genting Group, uno de los holdings del sector más grandes y conocidos a nivel global, tiene licencia para operar en España, es seguro, confiable, tiene una página que carga muy rápido y muchas promociones.

Por supuesto, elegir bien el casino es crucial para que todo lo demás vaya como la seda. Pero hay mucho más que considerar.

Probar el funcionamiento del juego

Al jugar en un casino online que tenga licencias para operar en España, los usuarios pueden asegurarse de inicio que se jugará con juegos que no están trucados o manipulados a favor de la casa, sino que la tasa de retorno y el factor de aleatoriedad está bien realizado desde su software. Ahora bien, eso no quiere decir que todos los juegos brindan diversión o en todos se pueda ganar algo de dinero. Conviene analizar y escoger.

Los casinos online grandes, como el citado, tienen variedad de posibilidades incluso dentro de las mismas categorías. Así, habrá decenas de mesas de blackjack, de ruletas, de tragaperras, y es mejor probar antes el que te guste y ya posteriormente jugar “en serio”.

Hay juegos con menor o mayor ventaja

Se dice que a largo plazo, “la casa siempre gana”. Y eso en la práctica siempre acaba sucediendo, ya que no existe la posibilidad para la mayoría de los usuarios de contar con suficiente dinero para hacer suficientes tiradas que demuestren lo contrario.

En todo caso, sí es cierto que hay juegos en los que la casa tiene menos ventaja, y es allí donde nominalmente mejor le podría ir a los usuarios.

Un buen ejemplo es la ruleta y el blackjack. En el primer caso, la casa tiene una ventaja de sólo un 2,5% con respecto al usuario, mientras que en el último la ventaja es de sólo el 0,5%. Por lo tanto, un buen jugador de ambos juegos, en pocas tiradas pudiera divertirse y aparte ganar algo de dinero.

Comenzar ganando es posible

Hay algo que se puede atender antes de comenzar a jugar en un casino online. Las promociones, las ofertas y los bonos de bienvenida. Por lo general, los mejores casinos online ofrecen bonos de bienvenida para que los nuevos usuarios se registren. Estos bonos están representados por un porcentaje: un bono del 100%, significa que el casino online regalará lo mismo que el cliente deposite la primera vez para que juegue en cualquiera de sus opciones.

Otros casinos optan por ofrecer tiradas gratuitas, en las que si se gana, el dinero es para el usuario. Si se pierde, no pasa nada; era gratuita. Es una buena opción, sobre todo, para aprovechar y probar juegos.

Juegos a través del móvil

Los casinos online son populares, sí. Pero lo son más aún si tienen una plataforma móvil que sea fluida, fácil de disfrutar y muy divertida para el uso diario. Los jugadores que quieren distraerse sanamente durante algunos momentos que tengan libre, suelen buscar su móvil antes que un ordenador, por lo que elegir un casino online que tenga aplicación o que al menos su página web sea responsive ya es mucha ventaja.

Depósitos y retiros

Si bien la idea de un casino online es divertirse, y parar cuando ya no sea divertido, sí hay jugadores que tienen suerte o saben lo que hacen, y terminan ganando dinero. En esos casos, conviene evaluar los casinos de acuerdo a los métodos de depósito y retiro, a sus políticas, a si cobran comisiones o a la inmediatez con la que se realizan las operaciones.