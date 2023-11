Difusores Hamptons habla de los difusores de aromas profesionales y sus beneficios

Para ampliar la experiencia de compra de las personas y fomentar conexiones duraderas con las marcas, el marketing ha adoptado estrategias que consideran todos los sentidos, no solo la vista.

Este es el caso del marketing olfativo, que se encarga de diseñar fragancias que refuerzan la imagen corporativa y generan una impronta sensorial que diferencia a la marca del resto.

Difusores Hamptons es una empresa que ha apostado por este tipo de marketing, elaborando fragancias personalizadas y difusores de aromas profesionales para locales comerciales, tiendas, centros comerciales, oficinas, recepciones, etc.

Ventajas de la aromatización personalizada El marketing olfativo o la aromatización profesional parte de la idea que el sentido del olfato es el más desarrollado de todos y es el que mayor impacto genera en las personas. A pesar de su carácter momentáneo, efímero y errático, los olores tienden a instalarse de forma más efectiva en la memoria, generando una conexión fuerte que se activa cada vez que el cerebro reconoce dicho olor, sin importar el lugar o la intensidad en la que se encuentre. Si se aprovecha esta cualidad como estrategia de recordación, es altamente probable que las empresas logren atraer una mayor cantidad de público, aprovechando las cualidades sensoriales de las fragancias como estrategia de persuasión. Estas fragancias, además, deben estimular experiencias que generen bienestar, para que de esta manera las personas no solamente recuerden el lugar, sino que además se sientan atraídos a lo que este ofrece. En términos de mercadeo, esto ayuda a crear y fortalecer comunidades de clientes, a la par que fideliza al comprador e incentiva el interés por la marca.

Adquirir difusores para empresas A largo plazo, esto puede incrementar el volumen de las ventas y mantener la confianza de los clientes, manteniéndose atentos a las novedades que la empresa genera sin perder su interés o confianza en la marca. La aromatización profesional también ayuda a maximizar la experiencia del cliente, consolidando situaciones enriquecedoras que desembocan en compras efectivas y de larga duración que ayuden a la empresa a crecer y a resaltar sobre su competencia.

La mejor manera de aprovechar las ventajas del marketing olfativo es contratando un servicio de difusores de aromas profesionales, con el que sea posible diseñar y mantener una fragancia única que genere un impacto positivo en los clientes. Difusores Hamptons cuenta con dispositivos de dispersión de aromas de alta tecnología, capaces de aromatizar grandes estancias, así como locales pequeños y oficinas de menor envergadura. Esta compañía, además, cuenta con una gran variedad de esencias y aceites fragantes que permiten diseñar un aroma único que diferencian al establecimiento de su competencia y fortalecen sus estrategias de recordación de marca.