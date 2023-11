Setdart, coleccionismo artístico y de objetos de valor con la comodidad de las subastas online

Setdart, la prestigiosa empresa de subastas, está captando la atención en el mundo del arte y coleccionismo con su enfoque innovador y accesible que la coloca en la vanguardia del mercado internacional.

Diariamente, presenta subastas temáticas de arte y coleccionismo en su portal web, ofreciendo a amantes del arte y coleccionistas una experiencia única y emocionante.

Grandes avances recientes en Setdart El éxito de Setdart se ha visto respaldado por una serie de notables logros en subastas recientes, incluyendo la adjudicación de una obra maestra de Peter Paul Rubens, vendida por la increíble suma de 2.000.000 €. Pero no es todo, Setdart ha sido el escenario de emocionantes remates, como una obra de Víctor Vasarely, que se vendió por 143.000 €, y una pintura de Juan de Borgoña que alcanzó un impresionante precio de 226.000 €, siendo adquirida por el Museo de Bellas Artes de Valencia para enriquecer su valiosa colección. Además, una pintura de Carlos Cruz Díez se vendió por 177.000 €, demostrando el constante interés y reconocimiento de las obras presentadas en las subastas de Setdart.

Para todos los gustos y presupuestos En Setdart, se cree firmemente que el arte y la colección no deben ser exclusivos para unos pocos privilegiados. La empresa ofrece una amplia gama de objetos de arte y colección en diferentes categorías y rangos de precio, garantizando que todos puedan encontrar algo que se adapte a sus gustos y presupuesto. Desde piezas clásicas hasta tesoros contemporáneos, la plataforma es un paraíso para coleccionistas novatos y experimentados por igual. Pero la diversidad no se detiene aquí, ya que Setdart realiza igualmente subastas emocionantes de vinos vintage, bolsos de lujo, relojes de alta gama, joyas, y mucho más. Sea cual sea su pasión, Setdart tiene algo excepcional que ofrecerle.

Cualquier persona puede ser parte de su historia Si alguna persona es un coleccionista que busca vender sus tesoros o una persona que ha heredado valiosas piezas de arte, Setdart le ofrece la oportunidad de formar parte de su historia. Su equipo de expertos en arte y su departamento de marketing están dispuestos a asistirle para obtener el máximo valor por sus objetos, presentándolos de la mejor manera posible y llegando a un público internacional de compradores apasionados.

Más que una subasta: un puente al mundo del arte Además de su éxito en las subastas, Setdart desempeña un papel esencial al servir como un puente entre los coleccionistas y las principales instituciones culturales. La empresa ha vendido piezas importantes a los principales museos e instituciones, contribuyendo al enriquecimiento del patrimonio artístico y cultural. Esto demuestra el profundo compromiso de Setdart con la preservación y difusión del arte en todo el mundo.

Sedes físicas en tres ciudades emblemáticas Setdart no solo tiene presencia en línea; también cuenta con sedes físicas en Madrid, Barcelona y Valencia, lo que ofrece a los coleccionistas y amantes del arte la oportunidad de interactuar de manera directa con su experimentado equipo y ver de cerca las piezas que se subastan.

No hay que perderse la oportunidad de formar parte de esta apasionante aventura. Para ello, se puede visitar su web y descubrir por qué es una de las primeras elecciones para los amantes del arte y coleccionismo en todo el mundo. Setdart: donde el arte y la historia se encuentran todos los días.